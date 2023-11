La settimana di programmazione di Uomini e donne dal 20 al 24 novembre sarà incentrata sul ritorno di Armando Incarnato nel parterre Over e su quello di Ida Platano come tronista. Il cavaliere napoletano regalerà subito in colpo di scena rifiutando le avances di Cristina. Anche Silvio farà la stessa cosa con Gemma.

Silvio rifila un due di picche a Gemma: puntate 20-24 novembre

Quanto andrà in onda nella nuova settimana di programmazione fa riferimento alla seconda parte della registrazione del 6 novembre e di quella del giorno successivo. Su Canale 5, i telespettatori vedranno Gemma Galgani riproporsi a Silvio Venturato, suo ex spasimante.

Peccato che il cavaliere si rifiuterà di riprendere la conoscenza con la dama torinese. Un brutto colpo e una nuova delusione per Gemma, che quindi ora dovrà cercare altrove.

Intanto in queste nuove puntate, ci saranno due ritorni eccellenti.

Armando Incarnato torna a U&D e rifiuta le avances di Cristina

Il primo ritorno è quello di Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano è stato assente per tutta la prima parte della stagione, tanto che in molti avevano pensato che avesse abbandonato definitivamente il dating. Invece Armando tornerà a sedersi nel parterre del Trono Over pronto a cercare la sua anima gemella nel programma che lo ha reso celebre. Il cavaliere regalerà subito un colpo di scena, durante una discussione con Cristina Tenuta.

Quest'ultima, in studio, confesserà di essere interessata al cavaliere e addirittura dirà di essere disposta ad uscire insieme a lui da Uomini e donne. Ma Armando non ne vorrà sapere di intraprendere una conoscenza con lei, rifilandone un sonoro due di picche. Incarnato svelerà anche un retroscena su Cristina: pare che la dama durante l'estate abbia cercato di contattarlo con un numero anonimo, lui però non ha mai risposto.

A questo punto Cristina dovrà prendere atto che Armando non è interessato a lei.

Colpo di scena a Uomini e donne: Ida Platano è la nuova tronista

La novità sarà il ritorno di Ida Platano. L'ex dama non siederà nel parterre Over ma sarà la nuova tronista. Prenderà il posto lasciato libero da Manuela Carriero. Per la prima volta sul trono di Uomini e donne siederà una persona over 40.

Verrà mandato in onda il video di presentazione e successivamente per lei giungeranno i primi corteggiatori per un appuntamento al buio. Molti dei pretendenti decideranno però di lasciare lo studio dopo averla incontrata perché non se la sentiranno di iniziare un percorso con una donna che ha già un figlio.