Armando Incarnato torna a parlare di Ida Platano dopo il suo ritorno a Uomini e donne. In un'intervista a U&D magazine ha svelato che l'attuale tronista del talk show lo ha anche cercato nel periodo in cui è stato assente in video.

Il cavaliere napoletano, però, ha preferito non risponderle. Armando voleva evitare di spiegarle i reali motivi della sua assenza in trasmissione. Per questo ha preferito non farsi sentire, nonostante consideri Ida una sua amica.

Il ritorno di Armando Incarnato nel cast del trono over di Uomini e donne

Il ritorno di Armando nel parterre di Uomini e donne è stato uno degli eventi più chiacchierati dal pubblico social in questi giorni.

In tanti hanno polemizzato contro la scelta della redazione di dare spazio nuovamente al cavaliere che, già in passato, aveva avuto la possibilità di mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

Altri, invece, ritengono che nel programma recentemente sia mancata la schiettezza di Armando e si è detto felice per questo ritorno.

Subito dopo aver messo piede in trasmissione Armando ha chiesto di poter ballare con Ida Platano, che nel frattempo è stata scelta come nuova tronista di questa edizione.

'Ida mi ha cercato durante la mia assenza in tv', rivela Armando Incarnato

Un gesto che non è passato inosservato quello di Armando nei confronti di Ida e il cavaliere, intervistato dal magazine della trasmissione di Maria De Filippi, ha scelto di fare chiarezza svelando: "Con Ida siamo amici.

Giustamente lei mi ha cercato più volte durante la mia assenza dal programma tv, ma io non le ho mai risposto".

"Volevo solo dirle che se sono stato in silenzio non è per mancanza di affetto nei suoi confronti", ha aggiunto Armando, confermando così di voler bene per davvero alla nuova tronista, con la quale c'è sempre stato un feeling speciale nel corso degli anni.

'Sono sparito', la rivelazione del cavaliere napoletano

"I motivi della mia assenza riguardano cose molto delicate e personali, e non me la sono sentita di parlarne neanche con lei", ha ammesso Armando, che ha preferito non sbilanciarsi sulle motivazioni che da settembre a metà novembre lo hanno portato ad assentarsi dalla trasmissione.

"Avevo il timore che potesse raccontarlo al suo ex e non volevo accadesse, così sono sparito", ha chiosato Armando parlando del suo legame con Ida Platano e tirando in ballo anche Alessandro Vicinanza, col quale ha da poco concluso la sua relazione durata circa un anno.

Armando già assente nelle prossime puntate del talk show di Canale 5

Intanto, nel corso delle ultime registrazioni del talk show che saranno trasmesse durante il mese di dicembre, non è passata inosservata l'assenza in studio di Armando.

Il cavaliere non ha preso parte alle riprese e non si conoscono i motivi legati a questa assenza. In studio Maria De Filippi e gli opinionisti non hanno proferito parola sul perché, così come lo stesso cavaliere napoletano ha scelto di non dare spiegazioni ai fan social che lo seguono sul suo profilo Instagram.

Ida, invece, porta avanti il suo percorso e nel corso delle prossime puntate arriverà un ragazzo di origine cubana che riuscirà a far breccia nel suo cuore.

La tronista si mostrerà particolarmente interessata, al punto da decidere di approfondire la conoscenza e provare così a frequentarlo meglio fuori dallo studio del talk show di Canale 5. In studio per lei arriveranno anche nuovi pretendenti pronti a conoscerla dal vivo.