Nelle prossime puntate della terza stagione di Terra Amara la serenità della famiglia che Saniye e Gaffur hanno creato con la piccola Uzum potrebbe essere messa a repentaglio. L'arrivo di Cumali, il padre biologico della bambina, rappresenterà per la coppia motivo di grossa apprensione. Cumali giustificherà la sua assenza nei riguardi della figlia affermando di aver passato gli ultimi anni in carcere. Ben presto la sintonia con Uzum sarà evidente a tutti, e Cumali diventerà una presenza ingombrante nella vita di Saniye e del marito.

Cumali vicino alla piccola Uzum

Un nuovo personaggio giungerà a Villa Yaman in maniera del tutto inaspettata. Si presenterà alla tenuta per chiedere a Gaffur un posto di lavoro, approfittando dell'assenza di Saniye in visita a una parente malata. L'uomo sarà disposto a tutto pur di essere accettato, tanto che prometterà di dare metà del suo stipendio a Gaffur in cambio di un impiego. L'avidità di Gaffur lo convincerà ad accettare la bizzarra proposta.

Cumali, questo il nome dell'uomo misterioso, comincerà a comportarsi in modo molto strano, osservando con fin troppa attenzione la vita degli Yaman. Il suo atteggiamento infastidirà non poco Saniye, che rientrata alla villa si renderà conto che Cumali gira troppo intorno alla piccola Uzum.

La domestica, vedendo Cumali riempire di baci e attenzioni la figlia, fraintenderà il suo comportamento. Temendo che le voglia fare del male Saniye lo colpirà alla testa con un oggetto molto pesante. Lo ferirà gravemente, e perderà i sensi e anche molto sangue. A fermare Saniye sarà proprio Uzum, la quale preciserà che Cumali non stava facendo nulla di male visto che è il suo papà biologico.

Saniye e Gaffur infastiditi dall'invadenza di Cumali

Saniye e Gaffur, sconvolti dalla notizia, temeranno che Cumali abbia intenzione di portarli via Uzum e lo tratteranno con diffidenza fino a quando l'uomo non spiegherà la sua versione dei fatti. Cumali affermerà di essere stato assente nella vita della defunta moglie e della figlia in quanto ha dovuto scontare una pena in carcere per rissa.

Aggiungerà di essere tornato solo per lei, ma di non aver alcuna intenzione di portare via la bambina. Cumali, comunque, chiederà di poter essere una presenza costante nella vita della sua piccolina.

Saniye si lascerà conquistare dalle parole dell'uomo, ma ben presto sarà infastidita dalla sua eccessiva invadenza, visto che svilupperà una grande sintonia con Uzum. Sarà evidente fin da subito che la presenza di Cumali darà il via a una storyline complessa e che non mancherà di riservare dei colpi di scena.