Il cambio programmazione Mediaset del mese di dicembre prevede la pausa delle trasmissioni di Maria De Filippi.

La conduttrice, regina indiscussa degli ascolti sia in daytime che in prime time, osserverà un periodo di stop in concomitanza con il periodo natalizio e gli spettatori si ritroveranno così a dover fare a meno di Uomini e donne e Amici 23 su Canale 5.

Nessuno stop, invece, per la soap Terra Amara che andrà avanti regolarmente in daytime per tutto il mese di dicembre.

Si fermano Uomini e donne e Amici 23 nella programmazione di dicembre

Con l'arrivo del mese di dicembre e in particolar modo in concomitanza con il periodo natalizio, la programmazione di Canale 5 subirà delle modifiche.

Maria De Filippi si prenderà un periodo di pausa con le sue trasmissioni che popolano il pomeriggio Mediaset.

A partire da metà dicembre, infatti, ci sarà la pausa di Uomini e donne e Amici 23: i due programmi saluteranno il loro affezionato pubblico per qualche settimana, in attesa della ripresa prevista a partire da lunedì 8 gennaio 2024.

Per quanto riguarda Amici 23 si fermeranno sia le puntate della domenica pomeriggio sia quelle del daytime feriale.

Pausa per Maria De Filippi anche nella fascia di prime time

Periodo di pausa per Maria De Filippi anche nella fascia serale di Canale 5 durante il prossimo dicembre.

Con la finale di Tu si que vales 2023, prevista entro fine novembre, la conduttrice staccherà un po' la spina per qualche settimana in attesa del ritorno in video previsto a gennaio.

De Filippi tornerà a presidiare il sabato sera della rete ammiraglia con la nuova edizione di C'è posta per te, di cui in queste settimane sono già state registrate le prime storie con ospiti i personaggi famosi (tra cui Sabrina Ferilli e alcuni volti noti della soap opera Terra amara).

Al contrario, invece, la programmazione Mediaset di dicembre non prevede uno stop in daytime per la soap opera Terra amara.

Terra amara non si ferma nel palinsesto Mediaset di dicembre, La Promessa si allunga

La messa in onda è confermata nel daytime feriale di Canale 5, come sempre dalle 14:10 alle 14:45 circa.

Buone notizie anche per gli appassionati de La Promessa che, a ridosso delle settimane natalizie complice lo stop di Uomini e donne in daytime, potranno godere di puntate extra-large in daytime.

La soap opera spagnola, che vede protagonisti Manuel e Jimena, sarà trasmessa con puntate più lunghe che occuperanno lo slot orario che va dalle 14:45 alle 16:30 circa.

Un regalo natalizio per tutti gli appassionati che, in queste settimane, stanno vedendo episodi brevi di appena 10/15 minuti al giorni, in onda prima di Pomeriggio 5.