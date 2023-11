Domenica In salta nella giornata del 12 novembre. Il programma festivo di Rai 1 non andrà in onda dalle ore 14 in poi perché la conduttrice veneta è risultata positiva al Covid.

Stando a quanto apprende Blasting News e come riportato anche sulle pagine di "TvBlog", dopo aver inizialmente fatto i conti con una brutta influenza, la presentatrice ha infatti scoperto di aver contratto il coronavirus.

Mara Venier si ferma: la conduttrice ha contratto il Covid

Il talk show del pomeriggio festivo di Rai 1 da palinsesto era previsto anche questa domenica 12 novembre nella fascia che va dalle ore 14 alle 17:15 con una diretta ricca di ospiti.

Tra questi spiccavano i nomi dei protagonisti di Un Professore 2, la serie tv di Rai 1 con Alessandro Gassmann e Nicolas Maupas, in onda nuovamente dal 16 novembre in poi nella fascia serale. La conduttrice avrebbe dovuto intervistare i vari protagonisti della fiction, concedendo loro una lunga chiacchierata all'interno degli studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma.

Tuttavia, la diretta di Domenica In di questa settimana non sarà trasmessa per l'indisponibilità della presentatrice che appunto ha contratto il Covid.

Salta la diretta di Domenica In del 12 novembre: la conferma dell'ufficio stampa a Blasting News

La notizia è circolata sui social nel corso del pomeriggio di sabato e, stando a quanto confermato dall'ufficio stampa della conduttrice a Blasting News, è ormai certo che domenica pomeriggio non ci sarà un nuovo appuntamento in diretta.

Per far fronte a questa emergenza domenica 12 novembre andrà in onda su Rai 1 uno speciale di Domenica In: trattasi di un "The best of" dell'edizione partita lo scorso settembre, durante il quale saranno trasmesse le interviste più significative.

A seguire, dalle ore 17:15 in poi, è confermata la regolare messa in onda di una nuova puntata di Da noi a ruota libera, il talk show festivo condotto da Francesca Fialdini.

Mara Venier dovrebbe tornare regolarmente in onda con la sua trasmissione in diretta domenica 19 novembre.

La sfida Auditel della domenica tra Mara Venier e Maria De Filippi

Anche quest'anno gli ascolti stanno premiando la trasmissione pomeridiana di Domenica In con buoni risultati. La media Auditel della prima parte del programma supera abbondantemente la soglia dei 2,2 milioni di telespettatori a settimana pari a uno share del 17%, mentre la seconda parte oscilla tra 1,7 e 1,9 milioni di spettatori e punte di share che hanno sfiorato anche il 18%.

Risultati positivi per il talk show che, per il terzo anno consecutivo, deve vedersela contro Maria De Filippi, la quale va in onda su Canale 5 con il pomeridiano di Amici 23.