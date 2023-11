Mercoledì 15 novembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini & Donne. Le anticipazioni che sta dando il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram fanno sapere che Alessio e Claudia hanno chiuso la loro frequentazione dopo settimane di discussioni e incomprensioni, Ida Platano ha accettato il corteggiamento di un ragazzo di Cuba, mentre Barbara sta uscendo con la new entry Marcantonio.

Inizia il percorso di Ida alla ricerca dell' amore

Questo 15 novembre sono ricominciate le registrazioni di U&D: dopo una settimana di pausa il cast è tornato in studio per aggiornare il pubblico su quello che è successo lontano dai riflettori.

La curiosità dei fan è soprattutto per il debutto di Ida come tronista e per le prime esterne che ha fatto. L'ex dama si è presentata alle riprese dopo un esordio non proprio brillate: sette giorni fa vari ragazzi si sono auto eliminati dopo aver scoperto che era lei la sostituta di Manuela Carriero.

In questa puntata Ida ha incontrato nuovi aspiranti pretendenti e ha deciso di tenere un ragazzo di origini cubane.

Le tensioni tra i 'veterani' di U&D

La scorsa settimana il parterre del Trono Over aveva riaccolto anche Armando, il cavaliere che mancava dagli studi Elios da maggio per motivi che non sono mai stati svelati. Incarnato si è subito fatto notare per il "no" che ha detto ad un ritorno di fiamma con Cristina: è stata la dama a riproporsi all'imprenditore dopo mesi di gelo ma lui l'ha respinta dicendo di non voler più guardare al passato.

Questo 15 novembre non arrivano però ulteriori novità sul percorso di Armando.

Nel corso della registrazione di questo mercoledì di U&D si è parlato anche di Barbara e della conoscenza che ha intrapreso con un signore di nome Marcantonio, una new entry del parterre maschile.

Si separano Claudia e Alessio

Altri due protagonisti del cast di U&D dei quali si sta parlando spesso in questo periodo sono Alessio e Claudia: la "coppia" discute spesso e l'arrivo dell'ex fidanzato di lei in studio non ha di certo fatto bene al rapporto.

Questo mercoledì la dama e il cavaliere hanno deciso di mettere un punto e di proseguire l'avventura nel dating-show separatamente.

Nessun aggiornamento è ancora trapelato su Gemma e su come ha reagito all'addio di Maurizio Laudicino al programma (l'imprenditore è andato via insieme ad Elena Di Brino) ma anche al recente rifiuto di Silvio: Galgani si era riproposta a Venturato nelle ultime registrazioni ma lui l'aveva respinta perché non ama le "minestre riscaldate".