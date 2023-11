La registrazione di Uomini e donne del 6 novembre ha rivisto Gemma al centro dell'attenzione: che la dama torinese ha fatto i conti con il sonoro rifiuto da parte del suo ex Silvio. Per i tronisti Brando e Cristian invece c'è stata l'eliminazione di diverse corteggiatrici che hanno scelto di fare un passo indietro e di rinunciare così alla possibilità di essere scelte.

Gemma viene rifiutata dal suo ex

Le anticipazioni tratte dalle riprese di questo lunedì pomeriggio rivelano che si è tornato a parlare di Silvio e Gemma: a distanza di un po' di tempo dalla fine della loro relazione in trasmissione è stato affrontato il tema di un eventuale ritorno di fiamma tra i due, dettato dal fatto che entrambi sono attualmente single e alla ricerca della loro anima gemella.

A frenare questa ipotesi, però, ci ha pensato subito Silvio che in studio è stato particolarmente chiaro e schietto nei confronti della sua ex. Il cavaliere del parterre over ha deciso di chiudere definitivamente a ogni possibilità di un ritorno di fiamma con Gemma, precisando di non essere interessato a lei.

Insomma, Silvio ha rifiutato la dama torinese e ha ammesso di essere pronto a voltare pagina definitivamente per aprirsi a nuove frequentazioni.

Claudia ritrova il suo ex in trasmissione, Alessio deluso e non la prende bene

L'ennesima delusione per la dama torinese che, in questo inizio stagione del talk show, non è stata affatto fortunata e, dopo il rifiuto da parte di Maurizio, ha dovuto fare i conti anche con il secco "no" da parte del suo ex Silvio.

Spazio poi alle vicende di Claudia che, nel corso della registrazione di questo 6 novembre, ha avuto modo di rivedere un suo ex fidanzato che si è presentato in studio per chiederle una seconda chance. La presenza dell'ex di Claudia in trasmissione ha scatenato la reazione contrariata di Alessio, che non ha gradito questo tipo di situazione.

I due tronisti Brando e Cristian perdono diverse corteggiatrici

Cambiamenti in arrivo anche nel trono classico: le anticipazioni rivelano che Brando ha dovuto fare i conti con l'eliminazione spontanea di diverse pretendenti che hanno preferito mollare la presa e ritirarsi dal cast. In studio per il tronista è arrivata una sola ragazza nuova che ha chiesto di poterlo conoscere meglio in una esterna.

Brutte notizie anche per Cristian Forti: anche per lui ci sono stati diversi addii da parte di pretendenti che hanno preferito eliminarsi, dopo che il tronista ha scelto di andare da Virginia per chiederle di ritornare in studio a corteggiarlo.