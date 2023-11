Le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana che va dal 13 al 17 novembre 2023 rivelano che Damiano deciderà di occuparsi principalmente di suo figlio e quindi mettere da parte la sua vita sentimentale e anche il suo flirt con Viola. Spazio anche alle vicende di Eduardo che si ritroverà a scappare e a mettersi in salvo da Tony e dai criminali che collaborano con lui.

Damiano si dedica a suo figlio nelle prossime puntate della soap opera

Le trame della soap opera di Rai 3 raccontano che Damiano si ritroverà a vivere dei momenti di grande tensione dopo il grave attentato che rischiava di compromettere per sempre la sua vita e quella dei suoi familiari.

Dopo che suo figlio ha rischiato di morire in questo attentato realizzato per colpire il poliziotto e i suoi piani da infiltrato nella polizia, Damiano si renderà conto che deve dedicarsi e concentrarsi al suo bambino.

Per tale motivo, comunicherà alla sua ex Rosa che da questo momento in poi intende essere maggiormente presente nella vita del bimbo e di voler prendersi cura di lui, per assicurarsi che tutto vada nel migliore dei modi.

Damiano si allontana da Viola nelle prossime puntate fino al 17 novembre

Una decisione che finirà per spiazzare profondamente Rosa, la quale vorrà fidarsi del suo ex compagno e sperare che questa volta sia davvero cambiato almeno nei confronti del loro bambino.

Per tale motivo, Damiano preferirà allontanarsi anche da Viola: deciderà di fare un passo indietro ed evitare che la loro relazione possa uscire allo scoperto.

In questo momento della sua vita Damiano non vuole ulteriori problemi e il suo unico obiettivo è quello di prendersi cura del figlio e fare in modo che non subisca ulteriori traumi dopo l'attentato al quale sono scampati.

Eduardo scappa via da Tony, Marina spietata e vendicativa contro Lara

Intanto per Eduardo arriverà il momento della resa dei conti con Tony: il suo scopo è quello di incontrarlo "faccia a faccia" per regolare i conti e chiarirsi una volta per tutte.

L'incontro tra i due non sarà proprio dei migliori, al punto che Eduardo si ritroverà costretto a darsi alla fuga da Tony per potersi salvare dalla sua furia cieca e dei criminali che collaborano con lui. Per tale motivo Eduardo deciderà di chiedere aiuto e ripararsi presso l'abitazione di una persona amica.

Marina, invece, continuerà a portare avanti il suo piano per cercare di liberarsi definitivamente di Lara Martinelli e fare in modo che donna esca per sempre dalla sua vita e da quella di suo marito Roberto Ferri.