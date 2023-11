Maria De Filippi sarebbe stufa dei soliti teatrini di Gemma a Uomini e donne e vorrebbe Tina come nuova tronista del programma.

Sono questi i retroscena riportati dal settimanale Nuovo Tv, il quale svela che la conduttrice sarebbe intenzionata ad attuare una rivoluzione nel corso della seconda parte di questa stagione dello show. Questa scelta arriverebbe dopo il ritorno di Armando nel cast del trono over e la "promozione" di Ida come tronista.

Le vicende di Gemma avrebbero stufato la conduttrice di U&D

Secondo i retroscena riportati dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Maria De Filippi sarebbe intenzionata a mettere in atto una rivoluzione nel corso delle prossime puntate del talk show.

Sembrerebbe che la padrona di casa sia stufa dei "teatrini" sempre uguali di Gemma e starebbe cercando un modo per far sì che la dama torinese non sia la protagonista indiscussa della scena, così come è accaduto nel corso delle puntate trasmesse da settembre a oggi.

Gli amori tormentati di Gemma sono stati costantemente al centro dell'attenzione, scatenando però accese polemiche tra gli spettatori, che ormai sembrano non credere più nella buona fede della dama di cercare il principe azzurro.

Maria De Filippi vorrebbe Tina Cipollari come nuova tronista

In vista della seconda parte di questa edizione Maria De Filippi starebbe preparando l'ennesimo colpo di scena legato alle sorti di Tina Cipollari.

La conduttrice pare che sia interessata a fare in modo che Tina accetti di mettersi in gioco come nuova tronista.

Per lei non si tratterebbe di un debutto, dato che ha già vestito questo ruolo un po' di anni fa quando ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico di Canale 5.

La presenza di Tina sul trono al fianco di Ida sarebbe un vero "colpaccio" per Maria De Filippi e per gli ascolti della trasmissione.

Il ritorno di Ida e Armando nelle prossime puntate autunnali

I primi cambiamenti in trasmissione sono arrivati già con le ultime registrazioni, dove c'è stato spazio per il ritorno di Ida Platano nelle vesti di tronista [VIDEO].

Dopo essere stata per anni uno dei volti di punta del trono over, Ida ha rimesso piede in trasmissione per cercare l'anima gemella, questa volta sedendo al fianco dei due tronisti che stanno portando avanti il loro percorso in studio.

Una scelta che ha subito scatenato accese polemiche tra i fan social del programma, molti dei quali sostengono che la conduttrice avrebbe dovuto dare spazio a volti nuovi piuttosto che ai soliti personaggi "visti e rivisti".

Nella stessa registrazione c'è stato spazio anche per il rientro in studio di Armando Incarnato, nuovamente presente nel cast del trono senior per cercare la sua anima gemella.