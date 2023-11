Nel corso delle prossime puntate di Terra Amara Zuleyha scoprirà di essere stata tradita da Demir. Una situazione che porterà Altun a prendere una drastica decisione: la donna deciderà di lasciare il paese, insieme ai suoi amati figli. Ovviamente, la presa di posizione della mamma di Adnan influirà anche su Demir, che perderà la testa e mediterà un gesto estremo.

Zuleyha costretta a far ritorno a Curukova

Tutto inizierà quando Mujgan deciderà di porre fine definitivamente all'astio tra lei e Zuleyha. La dottoressa chiederà scusa ad Altun per tutto il male che le ha inflitto.

La nipote di Behice non si limiterà però alle scuse, ma confesserà anche a Zuleyha che Umit è stata l'amante di Demir e di guardarsi le spalle da lei. Per confermare le sue rivelazioni, Mujgan utilizzerà una foto compromettente di Demir e Umit. Nonostante Zuleyha resterà sconvolta dalla scoperta, deciderà di fingere davanti alla dottoressa di essere già a conoscenza del tradimento del marito e di averlo perdonato.

Una bugia quella di Zuleyha, in seguito alla quale prenderà la decisione di vendere le sue quote dell'azienda Yaman per fuggire con i suoi figli a Cipro. La donna si darà da fare per organizzare in fretta e furia la sua fuga. Una volta arrivata a destinazione però, le cose per Altun non andranno proprio come previsto.

Sevda raggiunge Zuleyha a Cipro e la convince a tornare a Curukova

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara, rivelano che Sevda riceverà una lettera intimidatoria, indirizzata sia a lei che a Zuleyha. La missiva, dal mittente anonimo, minaccerà di denunciare la cantante e Altun per l'occultamento del cadavere di un uomo che aveva assaltato la villa qualche giorno addietro.

Presa dalla preoccupazione, Sevda riuscirà a raggiungere Zuleyha a Cipro attraverso l'aiuto di Gulten. Altun farà ritorno a Curukova e lo stesso giorno verrà chiamata in commissariato insieme a Sevda, perchè accusate di aver occultato un corpo. Fortunatamente, nel luogo in cui le due donne avevano seppellito il cadavere, verranno ritrovati solo i resti di un cane.

Tra Zuleyha e Demir ci sarà un forte litigio, dopo che Umit si sarà presentata a villa Yaman. Altun dirà allo Yaman che da qual momento in poi vivranno come separati in casa. Demir perderà la testa, afferrerà la sua pistola per recarsi nell'hotel di Umit, dovrà avrà intenzione di assassinarla per poi togliersi la vita lui stesso. Zuleyha riuscirà a bloccare Demir prima che possa premere il grilletto contro Umit. Sarà un momento di riappacificazione per Demir e Zuleyha, in quanto quest'ultima sentirà il marito dire ad Umit che la loro tresca è finita da diverso tempo e che ama sua moglie.