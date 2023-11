Durante la 19^ puntata del Grande Fratello, Paolo Masella e Massimiliano Varrese hanno avuto un'accesa discussione. Il primo ha deciso di nominare l'attore perché secondo lui avrebbe esibito un atteggiamento scorretto nei confronti di Letizia Pretis e Giuseppe Garibaldi. Dal canto suo Varrese ha accusato il coinquilino di avere usato termini troppo forti nei suoi confronti.

Il botta e risposta

"Nomino Massimiliano per lo squallido commento che ha avuto poco fa nei confronti del post dell’ex ragazza di Letizia" ha dichiarato Paolo Masella, che ha poi rincarato la dose: "Non siamo nessuno noi e non possiamo commentare la vita delle persone al di fuori di questa casa.

E soprattutto gli sbagli delle persone non vanno commentati".

"Non ho commentato la vita, ho detto solo che la verità esce sempre fuori. Potrei utilizzare la parola che tu in questi giorni hai utilizzato contro di me. Quale verità? Parla sopra, è maleducato. Mi ha detto che sono un infame" si è difeso Varrese che non è però riuscito ad arginare l'attacco di Masella che ha anzi rincarato la dose tirando in ballo anche Giuseppe Garibaldi.

"Io parlo di quello che hai fatto tu e il mio commento era inerente al tuo modo di fare qui dentro. Non al tuo passato - ha proseguito Masella - Sei un padre di una figlia e non vorresti mai che tua figlia venisse giudicata. Il comportamento che hai avuto con Giuseppe, se lo riteneva amico, è stato un comportamento da infame.

Perché non si hanno determinati comportamenti. Sono stato il primo a dire di aver usato una parola pesante".

A queste parole, l'attore ha replicato cercando di gettare acqua sul fuoco: "Penso che una persona prima di andare a fare un confessionale dove spara a zero e dire parole così pesanti da Romanzo Criminale avrebbe dovuto sincerarsi di quanto sostiene.

Non capisco tutta questa presa di posizione verso Giuseppe. Puoi abbassare i toni. L’effetto che ha Romanzo Criminale sulla gente”.

Varrese contro tutti

Durante la puntata Massimiliano Varrese ha discusso anche con altri compagni d'avventura. L'attore si è in particolare detto deluso per i commenti effettuati sul suo conto da Angelica Baraldi, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Letizia Petris (che avrebbero più volte parlato male di lui alle sue spalle) criticando molto pesantemente anche Fiordaliso che era intervenuta per cercare di placare gli animi: "Ma chi ti parla, chi ti vuole vedere o sentire. Hai la coda di paglia? Allora attenta che ti prende fuoco. Sei falsa come un soldo bucato. Io faccio la recita? Guarda cosa stai facendo tu".