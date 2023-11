Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 13 al 17 novembre rivelano che Damiano deciderà di occuparsi del suo bambino e di stargli vicino dopo l'attentato che lo ha visto protagonista.

Marina, invece, continuerà a portare avanti la sua vendetta spietata nei confronti di Lara: vuole fargliela pagare per tutto il male che ha arrecato alla sua famiglia. Proprio per questo motivo Roberto Ferri si mostrerà molto preoccupato.

Marina prona a vendicarsi di Lara nelle nuove puntate

Le vicende di Marina continueranno ad essere al centro delle trame della soap opera di Rai 3: la donna non ha alcuna intenzione di mollare la presa nei confronti della sua nemica Lara e intende fargliela pagare per aver causato un vero e proprio terremoto emotivo nella sua vita e in quella dei suoi familiari.

Marina sarà determinata ad eliminare una volta per tutte la sua nemica, mentre Roberto si mostrerà maggiormente clemente nei confronti della sua ex e chiederà a Marina di non fare passi azzardati.

La dark lady della soap, però, non vorrà accettare i suoi consigli e si dirà pronta ad andare avanti col suo piano vendicativo, tanto da preoccupare moltissimo Roberto.

L'imprenditore teme che la situazione possa degenerare e la sua immensa preoccupazione è sempre quella legata alle sorti del piccolo Tommaso.

Damiano decide di occuparsi di suo figlio

Damiano si ritroverà a fare i conti con le terribile conseguenze dell'attentato subito da Sabbiese. Il poliziotto è riuscito ad uscirne illeso, mentre suo figlio pur non riportando delle ferite fisiche desterà grande preoccupazione per il contraccolpo emotivo che ha subito.

Damiano si renderà conto di dover stare al fianco del suo bambino: in questo momento ha bisogno di lui e non può concedersi distrazioni.

Ecco perché la presenza di Viola comincerà a diventare ingombrante per il poliziotto che si ritroverà a doverla allontanare dalla sua vita.

Damiano tiene alla larga Viola dalla sua vita

Nei prossimi episodi di Upas su Rai 3 trasmessi fino al 17 novembre Viola deciderà di chiudere ufficialmente la sua relazione con Eugenio perché vuole stare al fianco di Damiano in questo momento delicato della sua vita.

La figlia di Ornella crederà di aver fatto la cosa giusta, ma si ritroverà a fare i conti con la reazione negativa del poliziotto.

Damiano, in questo momento, intende dedicarsi e concentrarsi solo sulla sua famiglia e per tale motivo chiederà a Viola di non metterlo in difficoltà e di non interferire nel suo privato.

La relazione tra i due, quindi, subirà una profonda battuta d'arresto e la donna si ritroverà costretta a fare un passo indietro.