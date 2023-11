Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 13 al 17 novembre, rivelano che Damiano deciderà di prendersi cura del piccolo Manuel, ancora traumatizzato dagli ultimi drammatici eventi.

Nel frattempo Marina, nonostante l'invito alla cautela da parte di Roberto, sarà intenzionata ad andare fino in fondo con il suo piano di vendetta. Per finire, in una storyline dai toni decisamente più leggeri, Samuel porterà avanti la sua relazione clandestina con Micaela Cirillo.

Un posto al sole, puntate dal 13 al 17 novembre: Manuel sotto shock

Ci sono importanti novità in merito all'attentato camorristico ai danni di Damiano (Luigi Miele). Come largamente anticipato, quest'ultimo ne uscirà sostanzialmente illeso. Lo stesso non si potrò dire però di suo figlio anche se, più che le sue condizioni fisiche, sembra destare preoccupazione il pesante contraccolpo emotivo che subirà il bambino.

Crescono inoltre le preoccupazioni in merito a Rosa (Daniela Ioia). L'attrice aveva lasciato intuire che il suo personaggio si salverà tuttavia, anche se così fosse, non uscirà incolume dall'incidente. Nelle nuove anticipazioni, infatti, Picariello non viene menzionate mentre viene sottolineata la disperazione dei suoi cari.

Viola lascia Eugenio e corre da Damiano

Brutte notizie per i sostenitori della coppia formata da Damiano e Viola (Ilenia Lazzarin). Nelle prossime puntate quest'ultima, con un tempismo decisamente poco ispirato, deciderà di lasciare Eugenio (Paolo Romano) per correre da Damiano (Luigi Miele) in cerca di affetto e comprensione.

Quest'ultimo però, decisamente destabilizzato dagli ultimi tragici avvenimenti e preoccupato per quello che accade alle persone a lui vicine, deciderà di dare una brusca frenata a questa relazione.

Un posto al sole, trame 13-17 novembre: Marina vuole eliminare Lara, una volta per tutte

I prossimi episodi di Upas saranno incentrati sul desiderio di vendetta di Marina (Nina Soldano).

L'imprenditrice sembrerà determinata ad eliminare una volta per tutte Lara (Chiara Conti) dalla sua vita, mentre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si mostrerà più saggio e inviterà la moglie a pazientare.

Nel frattempo Samuel (Samuele Cavallo) continuerà a frequentare Micaela (Gina Amarante) alle spalle di Speranza (Mariasole Di Maio), spingendo così Nunzio (Vladimir Randazzo) a fare un bel discorsetto al suo amico.