Le nuove anticipazioni settimanali della soap opera Un posto al sole, riguardanti le puntate in onda dal 6 al 10 novembre, rivelano che i litigi fra Mariella e le sue vicine di casa finiranno per rovinare il rapporto con suo marito. Le vicende di questa settimana, inoltre, saranno incentrate sulla decisione di Viola e Damiano di rendere pubblica la loro relazione, sui sentimenti che Niko prova nei confronti di Manuela, sui consigli di Micaela alla sorella, sui preparativi per le nozze di Rossella e sui piani di Marina Giordano finalizzati a smascherare i piani di Lara Martinelli.

Damiano Renda in pericolo

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Viola e Damiano decideranno, a malincuore, di raccontare tutta la verità alle loro famiglie anche se questo provocherà un'enorme sofferenza. Quello che il poliziotto non sa è che un oscuro pericolo incombe sulla sua persona, con il rischio che si possa concretizzare in modo tragico. Dopo aver saputo della sua storia con Costabile, Niko si renderà conto di provare qualcosa di importante per Manuela. Nel frattempo, Serena inviterà la gemella Cirillo ad essere più sincera nei confronti dell'avvocato visto che tiene particolarmente a lui. Guido e Mariella discuteranno a causa del comportamento della vigilessa nella guerra condominiale fra gli Altieri e i Cirillo.

Dopo l'ennesima discussione con il marito, la donna capirà che forse è tempo di cambiare il suo comportamento.

Manuela decide di parlare con Niko

Un crimine efferato lascerà tutti col fiato sospeso: famigliari e amici attenderanno con ansia notizie sulle condizioni della vittima di tale crimine. Eugenio noterà alcuni particolari che gli faranno capire i motivi per il quale Viola è così distante da lui.

Alla fine, la figlia di Ornella troverà il coraggio di parlare al marito [VIDEO], in merito ai sentimenti che prova per Damiano. Dopo un duro confronto, la giovane cercherà conforto nel poliziotto che, però, non sarà molto accondiscendente nei suoi confronti. Manuela cercherà di trovare il coraggio per rivelare a Niko la verità sulla sua relazione con Costabile, senza sapere che lui ne è già al corrente.

Nel frattempo, Filippo e Serena si renderanno conto che Manuela e Costabile stanno diventando una coppia sempre più affiatata. Nunzio sarà sempre più distratto e agitato al lavoro, mentre Silvia e Rossella saranno impegnate nell'importante scelta dell'abito da sposa. Dopo aver saputo qualcosa di inaspettato da Speranza, Mariella deciderà di organizzare una cena a cui invitare tutti i suoi nipoti. Lara sarà convinta di dover trascorrere poco tempo in carcere senza sapere che Marina sta cercando un modo per eliminarla definitivamente dalla sua vita e da quella di Roberto Ferri.