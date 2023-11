Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 13 al 17 novembre rivelano che Samuel porterà avanti la sua tresca clandestina con Micaela, finendo per tradire la sua fidanzata Speranza. Il cuoco cercherà un modo per farsi lasciare pur di non prendersi le sue responsabilità con l'attuale ragazza, ignara dei suoi tradimenti. Nel frattempo Viola si ritroverà a fare i conti con la freddezza di Damiano che, dopo aver vissuto dei momenti di paura in seguito alla sparatoria che ha coinvolto Rosa e Manuel, deciderà di dedicarsi in primis al suo bambino, pur intendendo comunque continuare a frequentare pure lei.

Tra Micaela e Samuel si accende la passione: lui tradisce Speranza

Samuel continuerà a portare avanti la sua relazione segreta con Micaela: i due vivranno la loro passione anche nelle cucine del Caffè Vulcano, al punto che un giorno verranno beccati in flagrante da Nunzio.

Piccirillo si ritroverà in forte imbarazzo e, a quel punto, il suo amico gli consiglierà di prendere in mano le redini della situazione e che non può stare con due piedi in una scarpa: deve decidere con quale delle due ragazze costruire una storia d'amore stabile. Messo alle strette, Samuel confermerà che tra lui e Micaela vi è sicuramente un grande trasporto, che nel corso degli ultimi tempi lo ha portato a mettere in discussione la sua relazione con Speranza.

Samuel inganna Speranza nelle prossime puntate della soap

Tuttavia, nonostante la situazione sembri essere chiara, Samuel non avrà il coraggio di prendersi le sue responsabilità e confessare a Speranza di averla tradita.

Non vuole essere lui a fare il primo passo e per tale motivo continuerà a ingannare la ragazza, al punto da provare a trovare un modo per farsi lasciare.

Vuole che sia Speranza a prendere la decisione, così da poter sentirsi in pace con la sua coscienza, nonostante i tradimenti e gli inganni perpetrati ai danni della ragazza nel corso di questi mesi.

Viola viene tenuta a distanza da Damiano nei nuovi episodi della soap di Rai 3

Le anticipazioni delle puntate di Upas previste dal 13 al 17 novembre rivelano che Viola si farà avanti con Damiano, perché intende viversi la loro relazione alla luce del sole.

La donna si dirà certa del fatto che pure il poliziotto voglia uscire allo scoperto con lei, ma non sarà proprio così. Infatti Damiano le comunicherà la sua decisione di dedicarsi in primis al figlio e di stare al fianco di Manuel e Rosa, ancora scossi dopo il recente attentato.

Viola verrà così sostanzialmente rifiutata dal poliziotto che, per il momento, deciderà di non gettarsi a capofitto in una nuova relazione sentimentale, anche se intenderà comunque continuare a frequentarla.