Alfonso Signorini l'ha anticipato nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello: lunedì prossimo nella casa entreranno nuovi concorrenti, probabilmente un mix tra persone comuni e personaggi già noti. Il presentatore ha anche detto che ci sarà una grossa sorpresa che riguarderà Perla Vatiero: la ex di Mirko potrebbe insomma diventare inquilina dopo il weekend. Greta Rossetti, invece, ha già precisato sui social che guarderà il programma da casa sua.

Signorini annuncia novità in arrivo su Parla

Sono trascorsi pochi giorni da quando Perla Vatiero ha usato i social per dire no al ruolo di ospite del GF: la ragazza ha informato fan e curiosi che gli autori le avrebbero proposto ben due confronti con Mirko ma lei li avrebbe rifiutati entrambi.

La sera del 9 novembre, però, Alfonso Signorini ha riacceso i riflettori sui protagonisti di Temptation Island annunciando che nella prossima puntata accadrà qualcosa di spiazzante.

"Vi posso già dire che lunedì ci sarà una grossa sorpresa che riguarda Perla", ha fatto sapere il padrone di casa del reality-show.

I concorrenti reclusi non hanno sentito le parole del conduttore e quindi non sanno che tra pochi giorni Brunetti potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con la donna che ha lasciato quest'estate per iniziare una relazione con la tentatrice Greta Rossetti.

Le frecciatine alla possibile inquilina del GF

Le parole di Alfonso sono state interpretate dai fan del GF in un unico modo: la sorpresa che riguarda Perla è il suo ingresso nella casa per rimanerci.

Questo pensiero l'hanno fatto in tanti soprattutto perché Vatiero ha detto più volte che non avrebbe partecipato ad una puntata del reality come ospite: "Entrare come concorrente sarebbe diverso".

L'anticipazione di Signorini non ha chiarito quale sarà il futuro della protagonista di Temptation Island, quindi per avere la certezza del suo esordio nel cast del format Mediaset si dovrà attendere ancora qualche giorno.

Stando a queste ultime indiscrezioni gli autori avrebbero preso una decisione tra le donne che rappresentano il passato e il presente di Mirko: Perla è vicina all'ingresso tra le mura di Cinecittà, Greta ha già fatto sapere che lei guarderà la trasmissione e non tornerà.

Attesa per la prossima diretta del GF

Mentre su Canale 5 venivano mostrati il video messaggio che ha fatto recapitare ad alcuni inquilini (soprattutto ad Angelica) e le Instagram Story che Perla ha pubblicato dopo il suo ultimo incontro con Mirko, Greta ha voluto fare chiarezza sul suo futuro in televisione.

Ai fan che continuavano a chiederle se anche lei varcherà la soglia della porta rossa lunedì 13 novembre, la ragazza ha spiegato: "Io vi amo, ma lasciamo l'ingresso ad altre".

"Io sto bene a casa mia. Lì dentro uscirebbe la parte più arrogante del mio carattere, quella che preferirei non far vedere", ha aggiunto Rossetti sui social network. Per smentire definitivamente i rumor che la volevano tra i nuovi concorrenti del GF, la tentatrice ha scritto: "Io resterò una telespettatrice, che è meglio fidatevi".