Prosegue l'appuntamento con La Promessa su Canale 5 e le anticipazioni annunciano che tra Simona e Candela ci sarà una profonda rottura. Durante la settimana dal 13 al 17 novembre, infatti, Simona rivelerà alla sua amica che a uccidere suo marito è stato Tono. Candela sarà delusa e arrabbiata e, dopo aver chiuso con lei, preferirà lasciare il palazzo per metabolizzare la notizia. Nel frattempo tra Lorenzo e Curro ci sarà un riavvicinamento importante, mentre Jimena continuerà a tramare alle spalle di suo marito.

L'inaspettata verità sulla morte di Custodio sconvolgerà Candela

Dopo aver saputo che Candela ha ricevuto una lettera da Camillo che le chiede un incontro in carcere, Simona si sentirà costretta a precederlo. Sapendo che il falso prete avrebbe detto alla sua amica tutta la verità sulla morte di suo marito Custodio, Simona parlerà con lei e le rivelerà il segreto prima che sia troppo tardi. Così Candela apprenderà che è stato Tono, il marito di Simona, a eliminare il suo amato Custodio. La donna non riuscirà a credere che la sua amica le abbia nascosto per così tanto tempo qualcosa di così terribile.

Simona spiegherà che per evitare ripercussioni a lei e ai suoi figli ha dovuto insabbiare l'omicidio, a patto che suo marito stesse lontano dalla sua famiglia.

Petra chiederà il licenziamento di Pia per aver mentito

Le puntate de La Promessa in onda dal 13 al 17 novembre vedranno al centri dei riflettori Candela che dovrà digerire una dura verità. La donna non potrà fare a meno di sentirsi tradita da Simona e lascerà il palazzo per schiarirsi le idee. Questo farà soffrire molto Simona che senza il perdono della sua amica si sentirà persa e tra le lacrime si sfogherà con Lope.

Candela verrà sostituita momentaneamente da Teresa, ma le novità a La Promessa non finiranno qui. Petra, infatti, dopo aver scoperto che Pia è incinta, parlerà con Cruz e farà di tutto per farla licenziare.

Lorenzo e Curro riusciranno a chiarirsi

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nella settimana dal 13 al 17 novembre Curro andrà da Lorenzo in preda alla rabbia.

Dopo aver saputo da Cruz che sua madre è in sedia a rotelle per colpa della violenza dell'uomo, proverà ad aggredire Lorenzo con un'ascia. Lui, tuttavia, avrà una reazione inaspettata e non risponderà con violenza alla rabbia di Curro. Al contrario, Lorenzo spiegherà la sua versione dei fatti e chiederà al ragazzo di dargli la possibilità di recuperare il suo ruolo di padre, mettendolo contro Cruz.

Infine, Jimena sarà furiosa con Catalina per aver riparato l'aereo di Manuel nonostante fosse stato vietato di ricordagli la sua passione per il volo. La moglie del marchesino andrà dalla marchesa a raccontare tutto, chiedendole di fare in modo che Manuel smetta per sempre di volare.