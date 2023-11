Le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana dal 4 all'8 dicembre 2023 rivelano che Alberto sarà disperato per le sorti di suo figlio dopo aver scoperto che il bambino è stato portato via dalla sua ex compagna Clara. La donna farà perdere le loro tracce e, a quel punto, Palladini si impegnerà con tutte le sue forze per riuscire a scoprire cosa sia successo e che fine abbiano fatto.

Intanto Lara tornerà a terrorizzare i coniugi Ferri, in particolar modo Marina che inizierà a temere ripercussioni da parte della sua perfida ne spietata nemica.

Giulia, invece, sarà occupata nell'organizzazione di una manifestazione anti-camorra.

Alberto disperato per la sparizione del figlio: anticipazioni Un posto al sole all'8 dicembre

Clara deciderà di seguire Eduardo e si dirà pronta a lasciare Napoli al più presto, facendo perdere le sue tracce e quelle di suo figlio.

Sarà un'amara scoperta per Alberto che, non potrà fare altro che lasciarsi prendere dalla disperazione e dallo sconforto. L'avvocato andrà su tutte le furie all'idea di non avere notizie sul suo bambino e non vorrà rassegnarsi a questa scelta di Clara, intenzionato a fargliela pagare al più presto e a fare in modo che suo figlio torni di nuovo a casa con lui.

Niko cercherà in tutti i modi di supportare e placare la disperazione del suo collega ma i vari tentativi si riveleranno vani.

Lara torna a terrorizzare Marina Giordano nei prossimi episodi

Intanto Lara tornerà a terrorizzare i coniugi Ferri, preoccupati per quelle che potrebbero essere le nuove mosse della donna dopo essersi ripresa dall'aggressione subita in carcere.

Marina, soprattutto, si mostrerà particolarmente timorosa e preoccupata: la signora Giordano si renderà conto deve fare nuovamente i conti con l'incubo Lara di cui aveva provato a sbarazzarsi per sempre, chiedendo a Gabriella di compiere un omicidio in carcere.

Non è escluso che Lara possa punire la coppia prendendo di mira il piccolo Tommaso.

Rosa accoglie la richiesta e l'invito di Giulia

Le anticipazioni delle prossime puntate fino all'8 dicembre 2023 rivelano che ci sarà spazio anche per l'organizzazione di una manifestazione anti-camorra voluta da Giulia e Don Raimondo.

La donna chiederà a Rosa di essere parte attiva dell'incontro, così da poter raccontare in prima persona la sua esperienza dopo che è riuscita a salvarsi. Inizialmente Rosa deciderà di non partecipare alla manifestazione, poi cambierà idea e sarà al fianco di Giulia.