Le nuove trame di Un posto al sole potrebbero essere caratterizzate da un possibile avvelenamento di Lara Martinelli. La donna sta scontando il suo ultimo periodo di reclusione in carcere, ignara del fatto che Marina stia agendo alle sue spalle per toglierle la vita e liberarsi per sempre di lei.

Viola invece si troverà a prendere in mano la sua vita dopo il rifiuto di Damiano, che tornerà con Rosa, e non si esclude che possa decidere di allontanarsi per un po' di tempo da Napoli e trasferirsi a Londra dall'amica Elena.

Marina vuole eliminare Lara dalla sua vita

Per Lara Martinelli si sta avvicinando il momento dell'uscita dal carcere. Si dirà pronta a prendere in mano le redini della sua vita e a occuparsi di nuovo del piccolo Tommaso, ma qualcosa potrebbe andare storto.

Marina sta agendo alle sue spalle con lo scopo ben preciso di farla fuori: vuole che Lara esca per sempre dalla sua vita e da quella di Roberto Ferri, così da poter essere finalmente liberi.

La dark lady non vuole sporcarsi le mani e per tale motivo chiederà alla detenuta Gabriella, sua vecchia conoscenza, di mettere in atto un piano criminale nei confronti di Lara.

Lara rischia l'avvelenamento in carcere e rischiare la vita

Non si esclude che Lara possa essere avvelenata all'interno della prigione e ritrovarsi in serio pericolo di vita.

Potrebbe bere a sua insaputa delle sostanze pericolose, tali da costringerla a un ricovero immediato in ospedale, dove rischia di lottare tra la vita e la morte.

Un piano criminale che Marina metterà a punto insieme a Gabriella, speranzosa del fatto che questa volta possa finalmente escludere Martinelli dalla sua vita e viversi con serenità il suo matrimonio con Roberto, tanto da essere disposta anche a prendersi cura del piccolo Tommy.

Viola rischia di lasciare Napoli e trasferirsi per qualche tempo da Elena a Londra

Per Viola, invece, potrebbe giungere il momento di riprendere in mano le redini della sua vita dopo il rifiuto da parte di Damiano.

Il poliziotto è stato molto chiaro nel dirle di non voler viversi questa storia d'amore alla luce del sole, dato che al momento vuole stare al fianco di suo figlio e della sua ex compagna Rosa.

C'è la possibilità che Viola decida di fare un passo indietro e stacchi la spina per concedersi un periodo di svago con la sua amica del cuore Elena.

La figlia di Ornella magari farà le valigie per trasferirsi per qualche tempo a Londra dove si trova Elena, con la quale ha mantenuto un ottimo rapporto nonostante la distanza che le separa.