Tensioni e preoccupazioni nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8 in onda martedì 14 novembre su Rai 1. Le anticipazioni vedono Maria in ansia dopo la proposta di trasferimento di Vito, che di certo non la fa stare tranquilla. Lasciare Milano significherebbe perdere tutto ciò che ha realizzato con tanta fatica e coraggio. L'ansia attanaglierà la giovane Puglisi, indecisa sul da farsi.

Intanto Flora, per puro caso, origlierà una conversazione tra Tancredi e Umberto, e intuirà che i due stanno tramando qualcosa: riuscirà a scoprire del piano tra Fiorenza e Sant'Erasmo macchinato alle spalle di Matilde?

Aumentano i sospetti di Marcello dopo aver notato che Matteo non porta più l'orologio che gli ha regalato la contessa.

Il Paradiso delle signore anticipazioni puntata 14 novembre: Maria deve decidere se trasferirsi

Maria sarà in grande ansia. Sa di provare qualcosa di forte per Matteo e ne ha avuto la prova una volta rivisto Vito, per il quale non ha mostrato così tanto entusiasmo.

Vito, da parte sua, non sembrerà accorgersi della lontananza emotiva della fidanzata, preso dai suoi progetti lavorativi e dal sogno di costruire una famiglia con lei. Proprio per questo motivo, quasi incurante dello stato d'animo di Maria, le ha fatto una proposta importante: trasferirsi con lui in Australia.

Presa alla sprovvista Maria sarà in balia della sua famiglia e non solo da ciò che le ha chiesto Vito: lascerà Milano per accontentare il fidanzato o penserà a se stessa?

Vito, nel frattempo, si metterà alla ricerca di un'eventuale alternativa per non trasferirsi in Australia.

Flora origlia una conversazione tra Umberto e Tancredi

Ezio e Gloria saranno felici e innamorati, ma con importanti problemi lavorativi. Non sanno che in realtà Fiorenza ha fatto da prestanome a Tancredi per la vendita della fabbrica.

Marcello è sempre più sospettoso nei confronti di Matteo e i dubbi si fanno più forti quando nota che non porta più l'orologio che gli ha regalato Adelaide. Intanto al Paradiso delle signore Irene fa di tutto per evitare Leonardo.

Umberto e Tancredi discutono e affilano gli artigli per il loro piano sapendo che è coinvolta anche Fiorenza Gramini.

Per puro caso Flora ascolta la loro conversazione e si preoccupa non poco per ciò che viene a sapere.

Maria dovrà fare i conti con il volere imposto dalla sua famiglia, che molto spesso ha preso decisioni al posto suo. Riuniti al tavolo i Puglisi parleranno del suo futuro, inconsapevoli del fatto che Maria sia cresciuta e che non sia più disposta a rinunciare ai suoi sogni per il loro quieto vivere.