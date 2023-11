La giuria di Sanremo Giovani ha emesso il primo verdetto: sono stati selezionati i primi otto artisti che parteciperanno alla finale in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò della “Città dei fiori” il prossimo 19 dicembre, oltre che su Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play. Sono diversi i nomi della lista, da Clara a Tancredi, dai Santi Francesi ai bnrk44.

Ecco l’elenco ufficiale dei prescelti con il brano che porteranno in gara nella serata in cui saranno stabiliti i nomi dei tre cantanti che parteciperanno in gara al Festival di Sanremo, previsto quest’anno dal 6 al 10 febbraio: i bnkr44 portano un brano dal titolo “Effetti speciali”, Clara Soccini canta “Boulevard”, mentre la canzone di Grenbaud è “Mama”; Jacopo Sol ha scelto “Cose che non sai”, mentre Lor3n si esibirà in “Fiore D’inverno Musica”; i Santi Francesi eseguiranno “Occhi Tristi”, Tancredi ha un pezzo intitolato “Perle” e, per finire, Vale Lp interpreta il brano “Stronza”.

I brani di Sanremo Giovani sono stati scelti dopo le audizioni dal vivo di 49 candidati

Gli artisti selezionati per partecipare a Sanremo Giovani erano 49. La commissione musicale – con a capo il direttore artistico Amadeus e composta anche dal compositore e direttore d’orchestra Leonardo De Amicis, dall’autore Massimo Martelli e da Federica Lentini, vicedirettrice Intrattenimento Prime Time della Rai – ha scelto gli otto nomi al termine delle audizioni dal vivo, tenutesi negli scorsi giorni presso la storica sede della radio in via Asiago a Roma.

Agli otto selezionati si aggiungeranno altri quattro cantanti provenienti dall’altra competizione in corso per accedere alla gara, Area Sanremo. Questi 12 interpreti si sfideranno nella finale del 19 dicembre: i primi tre classificati accederanno tra i Big alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, dove proporranno un nuovo brano.

Ci sono molti nomi noti tra gli otto cantanti selezionati dalla commissione musicale

Quest’anno sono arrivate 564 candidature per Sanremo Giovani, ridotte a 49 dopo una prima consistente scrematura: gli otto selezionati dalla commissione musicale che si contenderanno i tre posti tra i Big sono in larga parte già noti nel mondo musicale.

Clara Soccini, ad esempio, è l’interprete di Crazy J, la trapper finita in riformatorio nella serie tv di successo Mare Fuori: con il brano “Origami all’alba”, cantato nella fiction, ha scalato le classifiche. I Santi Francesi, invece, sono i vincitori dell’edizione 2022 di X Factor, mentre i bnkr l’anno scorso erano sul palco dell’Ariston nella serata dei duetti nel corso della quale hanno accompagnato Sethu in “Charlie fa surf” dei Baustelle.

Tancredi, invece, viene dalla scuola di Amici e nei mesi scorsi ha presentato con Rettore “Faccio da me”. E se Grenbaud conta quasi 900mila follower sulla piattaforma di streaming Twitch, Vale Lp ha acquisito una certa notorietà due anni fa con la canzone “Porcella”. Completano l’elenco due giovani cantautori, Jacopo Sol, originario di San Severo, e il 22enne molisano Lor3n.

Il commento di Amadeus dopo la scelta degli otto finalisti: 'La decisione è stata difficile da prendere'

Amadeus all’annuncio dei nomi ha voluto fare i complimenti non solo agli otto finalisti, ma a tutti gli artisti che hanno partecipato alle selezioni. “Il livello quest’anno era altissimo – ha spiegato il direttore artistico e conduttore del festival di Sanremo – è stato molto difficile prendere una decisione finale”, aggiungendo di essere orgoglioso delle scelte compiute al termine di questa prima parte del lavoro di scrematura dei cantanti che parteciperanno alla kermesse di febbraio.