Cosa succederà a Rosa in Un posto al sole? Questa è la domanda che i fan della soap partenopea si fanno dopo l'attentato che l'ha coinvolta. Dalle anticipazioni che vanno dal 13 al 17 novembre è possibile apprendere che la madre di Manuel sarà ancora in vita nei prossimi giorni. Intanto secondo alcune ipotesi non si esclude che possa esserci un futuro ritorno di fiamma con Damiano.

Rosa non morirà: il proiettile l'ha colpita in pieno petto ma l'operazione andrà bene

Le ultime notizie di Un posto al sole fanno ben sperare per Rosa. Dopo aver fatto da scudo nella sparatoria all'uomo che ama, la donna è stata portata d'urgenza in ospedale.

Essendo stata colpita al petto, le condizioni di Rosa sono apparse sin da subito molto gravi, ma la donna è stata operata da un professore esperto. Damiano e Manuel, sconvolti dall'accaduto, sono rimasti in corridoio in attesa di notizie.

Nelle puntate che andranno in onda prossimamente, la donna supererà il delicato intervento chirurgico e per lei la vita potrebbe riservare delle belle sorprese.

La convalescenza di Rosa

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole ci sarà la convalescenza di Rosa, la quale farà ben sperare che presto si riprenderà del tutto.

Il suo personaggio è interpretato dall'attrice Daniela Ioia che in una recente intervista aveva anticipato il coinvolgimento di Rosa dell'agguato, sottolineando anche la grande forza che dimostrerà il suo personaggio, anche se non aveva voluto anticipare nulla sul suo futuro.

Intanto Damiano sarà pronto a prendersi cura di Manuel che sarà ancora traumatizzato per aver assistito alla sparatoria e aver visto sua madre cadere in una pozza di sangue.

L'iniziativa di Damiano farà felice Rosa nella puntata di mercoledì prossimo e - qui si entra nel campo delle ipotesi - in seguito tra i due il rapporto potrebbe consolidarsi ancora di più.

L'ipotesi lieto per Rosa e Damiano con un ritorno di fiamma

Come era accaduto a Susanna nella scorsa stagione, Rosa è stata colpita pur non essendo il bersaglio dell'agguato. Gli autori potrebbero voler ripetere la stessa storia, ma questa volta con un lieto fine. Se Susanna e Niko sono stati separati per sempre dalla tragedia, a Rosa e Damiano potrebbe toccare di riscoprire il loro rapporto proprio in questa dolorosa occasione.

La madre di Manuel non ha mai smesso di amare Damiano e lui potrebbe accorgersi di provare qualcosa per lei dopo aver temuto di averla persa per sempre. In questo caso, per Viola sarebbe davvero un problema, visto che per il poliziotto lascerà il marito Eugenio