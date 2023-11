Le anticipazioni che riguardano Un posto al sole si concentrano soprattutto sull'attentato che vedrà Damiano al centro del mirino di Sabbiese. Resteranno coinvolti anche Manuel e Rosa e per quest'ultima ci sarà molta preoccupazione, viste le gravi conseguenze che riporterà. Infatti non perderà la vita ma le sue condizioni faranno temere parenti e amici, in particolare il piccolo Manuel che vivrà un vero trauma. A stargli accanto ci sarà Damiano, che darà la priorità al figlio e non lascerà molto spazio a Viola, che andrà da lui dopo aver lasciato Eugenio.

Un posto al sole: la vendetta di Sabbiese colpisce anche Rosa e Manuel

Nelle prossime puntate ci sarà un'aggressione ai danni di Damiano. Il clan Sabbiese, dopo aver scoperto l'infedeltà del poliziotto, avrà intenzione di presentargli un conto salato con un piano in cui resteranno coinvolti anche Rosa e Manuel. Ad avere la peggio sarà proprio l'ex di Damiano, mentre il bambino riuscirà a salvarsi ma rimarrà scosso da quanto accaduto e si porterà i segni del grave trauma. Il piccolo Manuel soffrirà molto anche per le condizioni della madre che saranno preoccupanti e terranno tutti gli amici con il fiato sospeso. Il figlio di Rosa potrà contare su Damiano, che uscito indenne dalla brutta situazione non lo lascerà mai solo.

Manuel fragile e preoccupato

Damiano riuscirà a salvarsi, Rosa invece sarà quella che riporterà più gravi conseguenze, e ci sarà apprensione da parte di tutti gli amici di Palazzo Palladini e della sua famiglia. In particolare Manuel sarà emotivamente molto fragile, per questo Damiano lascerà tutto per occuparsi esclusivamente di suo figlio.

Viola capirà che è arrivato il momento di parlare sinceramente con Eugenio, anche se dargli un altro dolore è l'ultima cosa che vorrebbe. La donna si farà coraggio e gli confiderà di essersi innamorata di Damiano, l'uomo di cui Nicotera si è fidato tanto in passato.

Damiano prende le distanze da Viola, è già finita?

Viola avrà un duro confronto con Eugenio, che si sentirà doppiamente tradito.

Successivamente la donna si recherà da Damiano per cercare il suo conforto in un momento così difficile, ma il poliziotto non sarà così disponibile. Segnato dagli ultimi avvenimenti, Damiano non riuscirà a pensare ad altro che a Manuel e sua madre, e sembrerà poco propenso a sostenere Viola. Quest'ultima dovrà avere ancora molta pazienza per vivere la vita che desidera.