Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, in programma nel corso delle prossime settimane su Rai 3, rivelano che Damiano si ritroverà a rischiare grosso per mezzo del suo doppio gioco portato avanti ai danni di Sabbiese.

Questa volta non sarà l'unico a finire in serio pericolo di vita, dato che pure la sua ex Rosa e il loro bambino Manuel si ritroveranno coinvolti in un attentato.

Spazio poi alle vicende di Marina che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, si ritroverà a studiare un piano che possa permetterle di liberarsi per sempre della sua nemica Lara.

Damiano si ritrova in serio pericolo nelle nuove trame di Upas

Con le nuove puntate della soap opera serale di Rai 3, la situazione per Damiano diventerà sempre più difficile da gestire.

Il poliziotto porterà avanti il suo progetto da infiltrato e tenterà in questo modo di incastrare Sabbiese e i suoi uomini, senza sapere che anche loro hanno dei seri dubbi sul suo operato e ben presto arriveranno a scoprire come stanno davvero le cose.

Il blitz contro i camorristi fallirà miseramente: Sabbiese e i suoi uomini hanno scoperto come stanno le cose e, in un primo momento, preferiranno non dire nulla a Damiano, dato che intendono vendicarsi a modo loro.

La situazione diventerà particolarmente pericolosa, dato che Damiano non sarà l'unico obiettivo della vendetta del clan criminale.

Rosa e Manuel rischiano la vita nelle prossime puntate della soap

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un Posto al sole rivelano che Rosa e il piccolo Manuel saranno coinvolti in questo piano criminale di Sabbiese.

L'ex compagna di Damiano e il loro amato bambino si ritroverà vittime di un attentato che scatenerà il panico generale, mettendoli in serio pericolo.

Solo in quel momento, il poliziotto si renderà conto del grave rischio che sta correndo dato che non è l'unico ad essere in pericolo di vita, ma anche i suoi cari potrebbero pagare caro il prezzo per questa sua iniziativa da infiltrato.

Marina incastra Lara nei prossimi episodi della soap

E poi ancora, al centro delle nuove trame della soap opera serale in onda su Rai 3, ci sarà spazio anche per le vicende di Marina Giordano.

La dark lady della soap opera intende attuare la sua vendetta contro Lara e, questa volta, ha come obiettivo quello di eliminarla per sempre dalla sua vita.

Marina desidera sbarazzarsi per sempre della sua nemica giurata che, in questo ultimo periodo, le ha causato solo gravi problemi, mettendo a repentaglio la sua storia d'amore con Roberto.

Un piano che Marina studierà a tavolino così da incastrare Lara e fare in modo che non interferisca più nella sua vita e in quella dei suoi cari.