L'appuntamento con Terra Amara prosegue su Canale 5 e le anticipazioni di giovedì 9 novembre annunciano che Fikret capirà che Umit si è innamorata di Demir e sarà molto duro con lei, minacciando di far ricadere sulla dottoressa la sua vendetta. "Se decidi di schierarti con Demir ti distruggerò", le dirà. Umit, invece, non sarà disposta a mettersi da parte e restare a guardare la felicità di Zuleyha e suo marito. Nel frattempo, Demir e sua moglie torneranno dalla luna di miele e Yaman andrà in un ristorante per un affare. Qui aggredirà il vetraio Ramazan dopo alcune battute poco carine che l'uomo farà su Sevda.

Fikret furioso nel sapere che Demir è tornato felice con Zuleyha

Le anticipazioni raccontano che Fikret convocherà Umit nel suo ufficio per parlare della loro missione fallita. La dottoressa, infatti, era arrivata a Cukurova con uno scopo ben preciso: sedurre Demir e distruggere la sua famiglia. Se in un primo momento Umit era riuscita nel suo intento, poi le cose hanno preso una piega decisamente diversa e Demir è tornato con Zuleyha. Quando FIkret saprà che i due sono di ritorno dalla loro luna di miele, andrà su tutte le furie e parlerà con Umit molto chiaramente.

Terra amara: Umit dovrà affrontare le minacce del suo complice

La puntata di giovedì 9 novembre vedrà al centro dei riflettori Umit che dovrà fare i conti con la sua sconfitta visto che Demir ha scelto Zuleyha.

La donna, inoltre, dovrà anche affrontare Fikret che sarà pieno di rabbia avendo intuito che la dottoressa si è innamorata davvero di Yaman. "Se decidi di schierarti con Demir ti distruggerò", minaccerà Fikret. Per Umit sapere che Yaman ha trascorso dei giorni felici in compagnia di sua moglie sarà l'ennesimo colpo basso, ma non avrà nessuna intenzione di arrendersi.

La donna sarà disposta a tutto pur di riprendersi l'uomo che ama. Nel frattempo, Demir e Zuleyha torneranno dal loro viaggio romantico e saranno più felici che mai.

Trame puntata di giovedì 9 novembre: Ramazan e Demir arriveranno alle mani

Gli spoiler di Terra amara di giovedì 9 novembre rivelano che Demir si recherà al ristorante per incontrare Erkan e Dusun e discutere con loro per l'acquisto di un terreno che potrebbe essere molto utile per le aziende Yaman.

Al suo arrivo al ristorante, Demir si troverà faccia a faccia con Ramazan, un vetraio ubriaco che si lascerà andare a diverse battute poco carine sulla famiglia Yaman. Il marito di Zuleyha risponderà educatamente senza cogliere le provocazioni, ma quando Ramazan esagererà non potrà fare a meno di reagire. L'uomo, infatti, insinuerà che Sevda non è una donna seria e che dopo essere stata con Adnan Yaman adesso era in casa sua come un trofeo. Demir arriverà alle mani per questo motivo.