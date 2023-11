Nelle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 13 al 17 novembre su Rai 3, Eugenio inizierà a provare rancore verso Viola. Intanto Roberto Ferri e Marina Giordano uniranno le forze per liberarsi di Lara Martinelli una volta per tutte.

Anticipazioni Un posto al sole: Samuel vuole farsi lasciare da Speranza

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Roberto cercherà di calmare Marina da compiere azioni pericolose che potrebbero avere gravi conseguenze su di loro. Nonostante questo, la Giordano sembrerà decisa a vendicarsi di Lara.

Damiano, invece, deciderà di prendersi cura delle fragilità di suo figlio, mentre cercherà di stare vicino anche a Viola. Allo stesso tempo, Eugenio vivrà dei momenti difficili a causa di sua moglie.

Intanto i giovani Micaela e Samuel continueranno la loro relazione segreta. Nunzio a questo punto deciderà di fare un discorso all'amico, sarà così che Samuel metterà in azione un piano per farsi lasciare da Speranza.

Intanto Marina avrà un incontro con Gabriella che però non andrà per il verso sperato, mentre Lara non vedrà l'ora di tornare in libertà dal carcere.

Eugenio prova rancore nei confronti di Viola

Damiano deciderà di prendersi carico di Manuel destando la sorpresa di Rosa. Eugenio, invece, inizierà a provare rancore e rabbia nei confronti di Viola.

Eduardo e Tony, intanto, avranno un incontro per regolare dei conti lasciati in sospeso.

Nel frattempo Micaela avrà una reazione inaspettata alla scoperta che Nunzio ha incoraggiato Samuel a uscire allo scoperto con lei. Filippo, invece, avrà un'idea brillante per aiutare Michele nel suo programma alla radio.

Intanto Marina cercherà con ogni modo di sbarazzarsi di Lara e cercherà di convincere Gabriella ad aiutarla nel suo piano.

Roberto però avrà un'idea migliore a riguardo.

Il piano di Roberto e Marina contro Lara dà i suoi frutti

Nel frattempo, Eduardo si troverà in grossi guai e cercherà di mettersi disperatamente in salvo da Tony e da alcuni camorristi, correndo a perdifiato verso l'abitazione di Clara. Ben presto Alberto troverà i due insieme, rimanendone sconvolto: per questo motivo Palladini prenderà una decisione alquanto severa nei confronti dell'ex compagna.

Rossella, invece, convincerà Riccardo a portare avanti un progetto da tempo messo in stand-by. Mentre Raffaele studierà un modo per far allontanare Renato: vorrà convincere il suo amico a praticare un particolare corso.

Infine il piano di Roberto e Marina di mettere in cattiva luce Lara darà qualche sviluppo positivo.