Sono tante le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi di Uomini e donne al termine della registrazione del 7 novembre. Il cast ha riaccolto due suoi storici protagonisti: Ida Platano ha debuttato come tronista, Armando Incarnato è rientrato nel parterre del trono over. Roberta ha chiesto a Ida di ricominciare il loro rapporto da zero, ma lei si è rifiutata. Maria De Filippi e Gianni Sperti si sono schierati con la dama e hanno invitato la nuova tronista a mettere da parte i rancori del passato.

Percorso in salita per Ida a U&D

Nella registrazione odierna Ida è stata ufficializzata nel ruolo di tronista.

Dal suo video di presentazione è trapelato che è stato Alessandro Vicinanza a lasciarla circa un mese fa (la relazione è durata poco meno di un anno), ma Ida si sente già pronta a voltare pagina e a cercare un altro principe azzurro.

Lorenzo Pugnaloni, inoltre, fa sapere che l'ex cavaliere non ha partecipato alla registrazione odierna e non c'è stato nessun confronto con la neo tronista sul perché del loro rapporto è finito.

Le reazioni del cast sul ritorno di Armando

Nel corso della registrazione si è parlato anche del ritorno nel parterre di Armando, che ha ripreso posto tra i cavalieri dopo quasi due mesi d'assenza per motivi che non sono ancora stati resi noti.

Maria De Filippi ha chiesto a Cristina se fosse ancora interessata a Incarnato (i due si sono frequentati per un periodo nella passata edizione di U&D) e lei ha risposto di sì.

Armando, però, ha subito detto "no" a un possibile riavvicinamento con la dama, che ultimamente sta uscendo con Marco.

I fan del dating show sarebbero anche curiosi di conoscere il parere di Barbara sul rientro nel cast dell'imprenditore con il quale ha avuto da ridire gli anni scorsi, ma pare che la conduttrice non l'abbia interpellata né su questo né su altri argomenti.

Il gesto di Roberta Di Padua verso Ida Platano

L'esordio di Ida sulla poltrona rossa ha fatto molto piacere a Roberta, che ha chiesto alla neo tronista di poter accantonare le loro incomprensioni del passato e costruire un nuovo rapporto da zero.

La richiesta di pace, però, non è stata accolta. Ida dice di non fidarsi affatto di Roberta per tutto quello che è successo in passato soprattutto con Riccardo Guarnieri.

Sia Maria De Filippi che Gianni Sperti sono intervenuti e si sono schierati dalla parte di Roberta.

Per quanto riguarda i corteggiatori che si sono presentati per un appuntamento al buio con Ida si sa che erano in quattro, ma soltanto uno ha deciso di rimanere per cercare di approfondire una conoscenza con la nuova tronista.