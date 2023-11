Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 7 novembre rivelano che c'è stato spazio per il ritorno di Armando Incarnato.

Il cavaliere, dopo essere uscito di scena dal cast del trono over, rimetterà piede in trasmissione per rimettersi in gioco.

Spazio anche al ritorno di Ida Platano, che dopo un lungo periodo di assenza è rientrata in trasmissione come nuova tronista della stagione.

Il ritorno di Armando Incarnato nel cast del trono over

Le nuove puntate del talk show di Canale 5 registrate martedì pomeriggio rivelano che nel parterre degli over c'è stato spazio per il ritorno di uno dei volti maggiormente controversi e chiacchierati, quello di Armando Incarnato.

Dopo un lungo periodo di assenza e dopo che si era vociferato della sua cacciata dalla trasmissione per volere di Maria De Filippi, Armando è rientrato a far parte del cast del trono over.

Un rientro in scena che non passerà inosservato, dato che sui social erano stati in tanti a chiedere il suo ritorno.

Dalle riprese di questa settimana Armando tornerà a essere uno dei protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi pronto a rimettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

Ida Platano debutta come nuova tronista nella registrazione di U&D

Tra i colpi di scena della registrazione di questa settimana c'è spazio anche per il ritorno di Ida Platano.

L'ex dama, dopo essere stata uno dei volti di punta del trono over, debutterà come nuova tronista di questa edizione.

Ida ha scelto di rimettersi in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella dopo la fine della relazione con Alessandro Vicinanza.

In trasmissione Ida ha svelato che sarebbe stato Alessandro a prendere la decisione di chiudere definitivamente la loro relazione.

Quattro nuovi pretendenti per Ida Platano, ma ne resta solo uno

Durante la registrazione di questo pomeriggio sono arrivati quattro pretendenti per fare l'incontro al buio con la dama, ma il risultato finale non è stato dei migliori.

Di questi pretendenti soltanto uno dei ragazzi ha scelto di restare in trasmissione e portare avanti la frequentazione per cercare di capire se può nascere realmente una relazione fuori dallo studio del talk show Mediaset.

Per il momento Armando non si è messo in gioco per cercare di riconquistare la sua ex fidanzata e non c'è stato nessun ritorno da parte di Riccardo Guarnieri, un altro ex storico di Ida che sembra aver trovato la sua anima gemella fuori dagli studi tv.