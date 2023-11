Nelle puntate di Un posto al sole del 4 e 5 dicembre al centro dell'attenzione finirà Clara Curcio, la quale se ne andrà insieme al figlio per fuggire con Eduardo Sabbiese. Non passerà molto tempo prima che la donna inizi a pentirsi della scelta fatta, arrivando a commettere un passo falso. Nel frattempo la sua mossa finirà per far arrabbiare Alberto, il quale non troverà più suo figlio Federico e si domanderà dove si sia nascosta l'ex.

Espedito giungerà al caffè Vulcano per un faccia a faccia con Samuel riguardo la relazione con la figlia Speranza.

Intanto a Palazzo Palladini Roberto e sua moglie storceranno il naso davanti alla possibilità che tra Ida e Diego possa sbocciare l'amore. Sarà così che Ferri si ritroverà a ingegnare un modo per separare i due.

Puntata del 4 dicembre di Upas: Espedito affronta Samuel

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole Eduardo, in fuga dalla camorra, ha chiesto a Clara di seguirlo e ricominciare una nuova vita lontano da Napoli e dalle minacce di Alberto. Quest'ultimo, infatti, ha iniziato a pressare la donna con l'intento di toglierle definitivamente il figlio. Nella puntata di lunedì 4 dicembre, Clara si deciderà a seguire Eduardo ma finirà per incontrare non poche difficoltà a causa del suo ex. L'avvocato Palladini non approverà la decisione della donna.

Aria d'amore tra Diego e Ida, i quali puntata dopo puntata hanno iniziato ad avvicinarsi e a instaurare un certo feeling che però sarà malvisto da Roberto e Marina. Quando quest'ultimi verranno a sapere della vicinanza tra la polacca e il figlio di Raffaele, ne saranno alquanto scioccati. Nel frattempo Diego interverrà in una sfida culinaria tra Nunzio e Samuel, affinché non abbia ripercussioni sul caffè Vulcano.

Poco dopo, però, Samuel finirà per avere un confronto con qualcun altro: si tratta di Espedito.

Spoiler del 5 dicembre: Clara commette un errore dopo la fuga

Nell'appuntamento di martedì 5 dicembre Clara prenderà il piccolo Federico e fuggirà di casa, senza lasciare alcuna traccia di sé. Quando Alberto Palladini verrà a sapere della scomparsa della sua ex e di suo figlio, andrà su tutte le furie e si chiederà dove sia finita.

Frattanto Clara inizierà a combattere con dei pensieri contrastanti, dovuti alla scelta di seguire Eduardo Sabbiese, infatti non sarà più sicura di aver fatto bene a scappare. Sarà così che la donna finirà per commettere un passo falso, ma al momento non si sa di che tipo.

Diego renderà molto felice Ida quando le farà una proposta (al momento ignota). Roberto, preoccupato per i due, studierà un piano per separarli e impedire che tra loro trionfi l'amore.

Il confronto tra Samuel e il papà di Speranza verrà ascoltato da Nunzio, il quale ne resterà profondamente colpito. Sarà così che Cammarota si ritroverà a parlare con l'amico, cercando di farlo tornare sui suoi passi riguardo la sua vita sentimentale. Samuel, infatti, sa che da qualche tempo ha iniziato a tradire Speranza con un'altra ragazza: Micaela.