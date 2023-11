Chiara Baschetti, alias Matilde de Il Paradiso delle Signore 8, torna a parlare del suo personaggio e in un'intervista a Telepiù ammette che il suo scopo sarà quello di non accettare i modi di fare, talvolta poco convenzionali, del marito Tancredi.

Un personaggio che in queste ultime settimane si trova al centro delle dinamiche della soap opera proprio dopo aver scoperto la verità sulle bugie raccontate dal marito Tancredi in merito alla fatidica notte dell'incendio al mobilificio, durante la quale andarono distrutti i sacrifici dei suoi genitori.

'Matilde non accetta il genere di concorrenza del marito', parla Chiara Baschetti

Chiara Baschetti, intervistata dal settimanale Telepiù, ha tracciato un bilancio dell'evoluzione del suo personaggio, ammettendo che non è disposta ad accettare i modi di fare del marito.

"Non è che vuole tutto: è solo una donna molto libera e dunque, per esempio, non accetta il genere di concorrenza preferito da suo marito", ha dichiarato l'attrice.

"Vorrebbe potersi esprimere, lavorare ed essere indipendente nelle sue scelte. Vuole tanto e, forse per gli anni Sessanta, mette l'asticella da superare troppo in alto", ha proseguito ancora la protagonista della soap pomeridiana di Rai 1.

L'attrice ha poi ammesso che in un primo momento non si è ispirata a qualche "personaggio simile" per vestire i panni della sua Matilde, ma solo col tempo ha tratto ispirazione da qualche fiction come "La fantastica signora Maisel".

"Io direi che sia positiva all'85%. Ma non credo esistano personaggi positivi al 100%. Tranne forse Vittorio Conti!" ha concluso Chiara Baschetti.

Vittorio Conti decide di dichiararsi a Matilde nelle nuove puntate della soap

Le anticipazioni delle nuove puntate di questa ottava stagione rivelano che per Matilde arriverà il momento della resa dei conti e dopo l'amara confessione del marito, deciderà di lasciare la villa e farà perdere per qualche ora le sue tracce.

Tancredi si mostrerà particolarmente spaventato dall'accaduto, al punto da ipotizzare che sua moglie possa essersi rifugiata a casa di Vittorio Conti, con il quale vi è sempre stato un feeling speciale.

Tuttavia Matilde questa volta non è andata dal suo ex socio in affari, dato che pure lui l'ha delusa: sapeva tutta la verità sulla fatidica notte dell'incendio e sulla colpevolezza di Tancredi, ma ha preferito tacere e non dirle la verità.

Così, nel corso dei prossimi episodi, Conti proverà a fare di tutto per riconquistare la fiducia di Matilde e deciderà di farsi avanti con una dichiarazione d'amore del tutto inaspettata [VIDEO]che finirà per metterla in crisi.