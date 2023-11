Le puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse su Rai 3 mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre rivelano che ci sarà un piccolo screzio tra Lollo e Irene, i figli di Mariella e Serena, in seguito le due donne si renderanno conto di essere molto più simili di quello che pensano. Intanto il ritorno di Lara scuoterà la ritrovata serenità di Marina e Roberto. I due coniugi avranno anche un'altra preoccupazione da affrontare che riguarderà Ida: la giovane e Diego saranno sempre più uniti e questo non sarà ben visto agli occhi di Ferri e sua moglie.

Lollo e Irene litigano

Nella puntata di mercoledì 6 dicembre di Un posto al sole, Giulia cercherà in tutti i modi di convincere Rosa a prendere parte alla manifestazione organizzata insieme a Don Raimondo, che si terrà nel centro storico, volta a contrastare la criminalità dei camorristi.

Clara, che avrà deciso di seguire Eduardo nella sua fuga, inizierà a pentirsi amaramente e a sprofondare nello sconforto.

A Palazzo Palladini si respirerà un clima di ritrovata serenità tra due vicine. Si tratta di Mariella e Serena. Le due donne non hanno fatto altro che litigare in tutto questo tempo, ma presto qualcosa le avvicinerà. Quando i loro figli Lollo e Irene avranno un piccolo alterco, le due madri si renderanno conto di avere molte cose in comune.

Intanto fra Ida e Diego è sbocciato un sentimento e se ne renderanno conto anche Roberto e Marina. Quest'ultimi due, però, non vedranno di buon occhio un'eventuale relazione tra la madre biologica di Tommaso e il figlio di Raffaele. Sarà così che Ferri e sua moglie decideranno di intervenire e metteranno in atto un piano per tenerli il più possibile a distanza.

Le cose sembreranno andare per il verso giusto, ma si tratterà di una tranquillità temporanea.

Niko consola Alberto, Lara torna a infastidire Roberto e Marina

Nella puntata di giovedì 7 dicembre la preoccupazione tormenterà l'animo di Alberto il quale non riuscirà a trovare pace a causa della decisione di Clara di andare via con il figlio Federico.

L'avvocato Palladini non riceverà alcuna notizia dalla sua ex. Niko Poggi cercherà di sollevargli l'umore, Alberto non riuscirà a stare sereno.

Intanto a sciupare la ritrovata tranquillità di Marina e Roberto sarà ancora una volta il ritorno di Lara.

Infine, dopo che le cose con la ex Viola sono precipitate, Eugenio si sentirà addolorato: a questo punto il magistrato Nicotera farà una proposta inaspettata a Lucia.