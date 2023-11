Le anticipazioni di Un posto al sole, in merito alle puntate che andranno in onda lunedì 20 e martedì 21 novembre, raccontano che Lara Martinelli sarà sempre più consapevole del rischio che sta correndo in prigione a causa della vendetta di Roberto Ferri e Marina Giordano, anche se a breve per lei è prevista la scarcerazione. I due coniugi, intanto, saranno in apprensione per la possibile uscita di Lara dalla prigione, ma spereranno che il piano da loro ordito possa metterla per sempre "ko". Non saranno consapevoli del fatto che la donna stia per cadere nella trappola della loro complice Gabriella Sebillo, i problemi con Lara si risolveranno definitivamente?

Sempre nelle puntate di lunedì e martedì Rossella Graziani e Riccardo Crovi avranno l'ennesimo scontro al lavoro, mentre Alberto Palladini proverà imperterrito a ottenere la custodia esclusiva di suo figlio, lasciando l'ex Clara nello sconforto.

Roberto e Marina in apprensione per la futura scarcerazione di Lara

Riccardo e Rossella avranno un altro litigio nel luogo di lavoro, mentre al Caffè Vulcano arriverà una misteriosa donna che calamiterà l'attenzione di tutti i presenti, di chi si tratta?

La prossima scarcerazione di Lara terrà col fiato sospeso Roberto e Marina, i quali temeranno che la donna possa trovare il modo per fare ancora del male al piccolo Tommaso.

Marito e moglie, però, ignoreranno che Martinelli sta per cadere nella trappola architettata da Gabriella.

Lara consapevole di correre un gran rischio restando in carcere

Lara sarà consapevole di correre un gran rischio finché rimarrà tra le mura carcerarie e tale pericolo porta il nome di Gabriella Sebillo, la quale sta ordendo una trappola ai suoi danni.

Alberto continuerà imperterrito a perseguire l'obiettivo di ottenere la custodia esclusiva del figlio.

L'ostinazione dell'avvocato arrecherà parecchia sofferenza in Clara Curcio, la quale troverà conforto morale nell'amica Rosa Picariello.

Feeling immediato tra Rossella e la futura suocera

Ida, a seguito del momento oltremodo doloroso appena vissuto, troverà un sostegno inaspettato in Diego.

Il rapporto tra Rossella e la sua futura suocera Isabella, intanto, vivrà un momento particolarmente felice, in quanto le due donne sembreranno trovare sin da subito una bella complicità.

Allo stesso tempo Nunzio Cammarota proverà a comprendere quali sentimenti prova realmente la giovane Graziani nei suoi riguardi, sebbene la stessa sia prossima a convolare a nozze con Crovi.