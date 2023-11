Mediaset sbaglia a mandare la sigla di Terra Amara durante l'ultima puntata serale di domenica 12 novembre e i fan sbottano polemici.

Durante la seconda puntata della soap andata in onda in prime time, i telespettatori hanno avuto modo di vedere la sigla finale della soap con tutti i titoli di coda già alla fine del primo episodio (in una puntata ne vengono trasmessi tre),

Una gaffe che non è piaciuta ai fan, molti dei quali sostengono che una svista del genere non sia accettabile in una rete di punta come Canale 5.

Mediaset sbaglia a mandare la sigla di Terra amara durante la puntata serale

Dopo le polemiche per le puntate in prime time di Terra amara troppo lunghe, l'ultimo appuntamento serale con la soap turca è stato caratterizzato da un errore legato alla messa in onda della sigla.

Mediaset ha trasmesso la sigla finale con i titoli di coda già completi dopo la fine del primo episodio, quando in tutta la serata ne vengono trasmessi in totale tre.

Un errore che ha suscitato un po' di critiche tra i fan, molti dei quali hanno espresso il loro parere negativo sui social, ritenendo che in questo modo molti spettatori sarebbero rimasti spiazzati, credendo magari che la puntata serale fosse già finita.

'Un errore assurdo', i fan della soap opera sbottano contro Mediaset dopo la gaffe della sigla

"Ma possibile che a Mediaset non ci sia qualcuno che controlli in maniera serie quello che mandano in onda?", ha scritto un utente sui social dopo la gaffe della sigla.

"Fare un errore così in prima serata è veramente assurdo per una rete ammiraglia.

Una svista imperdonabile che confonde gli spettatori", ha sentenziato ancora un altro appassionato della serie turca.

"Mediaset trasmette per errore la sigla finale della soap all'inizio della puntata creando confusione tra il pubblico, una svista del genere non è degna di una rete ammiraglia come Canale 5", scrive un altro spettatore.

Confermato l'appuntamento serale con la soap turca fino a metà dicembre

Intanto, dopo la buona performance di queste settimane, l'appuntamento serale con la soap proseguirà ancora sulla rete ammiraglia Mediaset per qualche settimana.

Complessivamente sono previsti sette appuntamenti in prime time, l'ultimo andrà in onda domenica 17 dicembre alle 21:30.

Il 24 e 31 dicembre, invece, non ci sarà spazio per due nuove serate, dato che andranno in onda due concerti speciali.

La soap turca proseguirà regolarmente nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, dove continua a registrare punte di share che oscillano tra il 25 e il 28% di share e picchi superiori ai tre milioni di spettatori.