Le anticipazioni della soap opera Un posto al sole per la settimana dal 13 al 17 novembre annunciano che Damiano deciderà di occuparsi molto di più di suo figlio, mentre Eugenio si farà prendere dalla rabbia a causa del comportamento di Viola. Per Eduardo arriverà il momento di fare i conti con Tony e quindi per salvarsi chiederà aiuto a Clara: sarà così che Alberto Palladini rimarrà deluso dalla madre di suo figlio e prenderà una drastica decisione. Intanto Marina e Roberto continueranno a portare avanti il loro piano contro Lara.

La decisione di Damiano

Damiano dopo quanto accaduto deciderà di farsi carico delle fragilità di Manuel e allo stesso tempo di far sentire la propria vicinanza a Viola. Il poliziotto a sorpresa vorrà occuparsi in maniera più concreta di suo figlio, sorprendendo Rosa in maniera positiva. Eugenio invece dopo aver scoperto la relazione tra sua moglie e Damiano, vivrà questo difficile momento con profonda delusione. Il magistrato infatti vivrà dei momenti carichi di rabbia e rancore nei confronti di sua moglie.

Roberto e Marina intanto continueranno a portare avanti il loro piano per liberarsi di Lara, ma se Roberto riuscirà a mantenere la calma invece Marina si farà prendere dalla voglia di voler eliminare definitivamente la rivale Martinelli.

Per questo motivo organizzerà un incontro con Gabriella, una detenuta, che però alla fine non darà i risultati sperati.

Samuel e Micaela continueranno a viversi la loro relazione segreta all'insaputa di Speranza e sarà per questo motivo che Nunzio richiamerà il suo amico e lo inviterà a fare chiarezza sui proprio sentimenti.

Il loro discorso porterà Samuel ad avviare un piano per farsi lasciare dalla giovane Altieri.

La resa dei conti di Eduardo

Per Eduardo intanto arriverà il momento della resa dei conti con Tony e il resto dei camorristi. Il giovane Sabbiese per sfuggire alla loro furia deciderà di rifugiarsi da Clara. Quando Alberto Palladini scoprirà la presenza dell'uomo a casa della madre di suo figlio rimarrà profondamente deluso e ciò lo porterà a prendere una drastica e severa decisione.

Intanto un'improvvisa idea di Filippo finirà per dare una bella svolta al programma radiofonico di Michele.

Successivamente dopo l'incontro andato male con Gabriella, Ferri deciderà di attivarsi per assecondare Marina. I due infatti attueranno il loro piano per mettere Lara in cattiva luce con le altre detenute.

Nel frattempo Micaela scoprirà con stupore che è stato Nunzio in realtà a suggerire a Samuel di intraprendere con lei una relazione più seria.

Infine Raffaele farà di tutto per tenere lontano Renato, proponendogli una nuova attività in grado di distrarlo.