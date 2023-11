Alex Schwazer è uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. All’interno del reality show il suo migliore amico sembra essere Massimiliano Varrese il quale, proprio nella giornata di domenica 5 novembre, ha proposto agli altri inquilini uno sciopero della fame, per far partecipare Alex alle prossime Olimpiadi.

Grande Fratello, la proposta di Massimiliano

Sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione è Alex il quale, dopo anni di silenzi, è entrato nella casa del GF per raccontare la sua storia. Alex è infatti stato squalificato per doping nel 2012 a ed è stato sospeso fino al 2024, in tempo per partecipare alle prossime Olimpiadi.

Tuttavia le candidature sarebbero già scadute. Nel corso delle puntate, ha più volte raccontato del suo sogno di partecipare all'evento sportivo mondiale. Proprio nella giornata di domenica 5 novembre, si è tornato a parlare della situazione di Alex, il quale ha impressionato i coinquilini con il racconto della sua situazione. Massimiliano Varrese, durante la cena, ha proposto agli altri inquilini di lanciare un appello forte, per poter aiutare l’amico, facendo lo sciopero della fame. A tal proposito l’attore ha detto: “Se parte da noi, se facciamo anche un appello in inglese, potrebbe davvero fare il giro del mondo e di tutta Italia. Fuori succede il caos se parte da qui. A livello mediatico, esplode una bomba”.

Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per scoprire se nella casa del GF arriverà o meno una rivoluzione.

La commozione di Vittorio alle parole di Alex

Le dichiarazioni di Alex non hanno lasciato indifferente neanche Vittorio Menozzi il quale, poco dopo aver parlato con l’atleta, si è lasciato andare alle lacrime. Il ragazzo ha spiegato di essere giù per tanti motivi, ma sopratutto per la storia di Alex, il quale ormai non potrà partecipare alle Olimpiadi, perché non è arrivata la sentenza.

Vittorio ha poi aggiunto: “Mi spiace tanto per lui, sono a pezzi perché per lui era una cosa importante e questo mi fa star male, anche se poi mi passa. Lui per anni ha sofferto di depressione, io con lui ci parlo molto e sono tanto legato a lui”. Infine Menozzi ha concluso dicendo di vedere in Schwazer quasi un familiare e che vorrebbe fare qualcosa per aiutarlo veramente.

Alcuni utenti social si sono però mostrati contrari all'appello di Massimiliano, insinuando che fare uno sciopero della fame per una persona accusata di doping equivalga a trasmettere un messaggio errato. Tuttavia nella scorsa puntata Alex è stato mandato in nomination e potrebbe abbandonare la casa proprio nella puntata del Grande Fratello di lunedì 6 novembre 2023.