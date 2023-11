In La Promessa Pia Adarre rischierà di essere licenziata da Cruz. A mettere nei guai la governante sarà Petra che andrà a spifferare alla marchesa che Pia è ancora incinta. Cruz sarà su tutte le furie e vorrà cacciare la governante. Qualcuno però, giungerà in soccorso di Pia ed eviterà che perda il lavoro.

Petra spiffera tutto a Cruz: la marchesa scopre che Pia è ancora incinta

Pia Adarre continuerà a portare avanti la sua gravidanza, all' insaputa di gran parte dei domestici. Solo pochi colleghi saranno a conoscenza del suo segreto e tra questi ci sarà don Gregorio.

Ben presto però, anche la perfida Petra verrà a sapere che la governante non ha abortito. Petra non esiterà ad usare questa informazione a suo vantaggio. È noto che la donna, da sempre, cerchi di prendere il posto di Pia come governante de La Promessa. Ecco che allora Petra andrà a riferire a Cruz che Pia è ancora incinta.

Cruz sul punto di licenziare Pia

Cruz si sentirà ingannata, visto che Pia aveva fatto credere di aver abortito. Invece la governante avrà mentito, decidendo di tenere la creatura nonostante sia frutto di un abuso. La marchesa convocherà immediatamente Pia con il chiaro intento di licenziarla. Ovviamente Cruz sarà all'oscuro che la governante sia rimasta incinta a seguito della violenza del barone Juan.

Gregorio salva Pia dal licenziamento, i due di sposano

Proprio mentre sembrerà non esserci via di scampo per Pia Adarre, ecco arrivare in soccorso della donna don Gregorio. Il maggiordomo mentendo, dirà alla marchesa di essere il padre del bambino di Pia. Dirà pure alla moglie di Alonso di essere stato lui a convincere la donna a non abortire.

Sarà una rivelazione inaspettata per Cruz, la quale prima di prendere qualsiasi decisione sul futuro lavorativo dei due, parlerà con il marito Alonso. A questo punto, i marchesi costringeranno Pia e Gregorio a sposarsi per regolarizzare la loro posizione agli occhi della società e per conservare il loro posto di lavoro. Pia, nonostante non sia innamorata del maggiordomo, gli sarà riconoscente per averla salvata dalla furia di Cruz e accetterà di diventare sua moglie.

Pia e Gregorio diventeranno quindi marito e moglie e continueranno a lavorare a La Promessa. Nel prosieguo delle puntate, la gravidanza di Pia sarà in pericolo a causa di un misterioso avvelenamento. Ci sarà ancora lo zampino di Petra? Per scoprirlo non resta che seguire i prossimi appuntamenti con questa soap Tv spagnola.