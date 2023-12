L'appuntamento con Amici torna in onda domenica 10 dicembre su Canale 5 con l'attesa sfida per il cantante Ayle, che ha finalmente conosciuto il suo destino. Dopo essere finito a rischio eliminazione, il cantante è infatti riuscito a salvarsi e potrà portare avanti il suo percorso all'interno della scuola di Maria De Filippi.

Questa settimana, invece, è stata Lil Jolie ad arrivare ultima in classifica e il prof Zerbi ha chiesto alla produzione, per la prossima settimana, di trovare uno sfidante per lei.

Cosa è successo nella puntata precedente e la sfida di Ayle

Nel corso della puntata trasmessa il 3 dicembre su Canale 5, Ayle si è ritrovato tra gli ultimi posti della classifica di canto della settimana, motivo per cui si è scelto di mandarlo in sfida rimandando l'appuntamento alla settimana successiva.

Tra coloro che hanno avuto la peggio, invece, c'è stato il cantante Holy Francisco, che settimana scorsa ha dovuto dire addio definitivamente al cast del talent show, ma ha saputo affrontare questa eliminazione con grande maturità ringraziando i prof per l'opportunità che gli hanno dato, compreso Zerbi che lo ha sempre punito per le sue scarse qualità artistiche.

Ayle vince la sfida e resta nella scuola: anticipazioni di Amici 2023 del 10 dicembre

Le anticipazioni dell'appuntamento che verrà trasmesso il 10 dicembre in tv, invece, rivelano che Ayle ha affrontato la sfida ed è riuscito ad avere la meglio.

Il cantante ha così confermato il suo banco all'interno della scuola e potrà portare avanti il percorso, con la speranza di riuscire ad accedere alla fase serale del talent show, in programma durante la stagione primaverile.

Per Mew, Holden e Matthew invece è arrivato il momento di presentare dal vivo i loro nuovi singoli. Gaia ha dovuto affrontare un compito che le è stato assegnato dalla prof Alessandra Celentano ed è riuscita ad avere la meglio, tanto da beccarsi anche i suoi complimenti.

Lil Jolie finisce in sfida diretta: la decisione del prof Rudy Zerbi

Per quanto riguarda la classifica di canto di questa settimana ad avere la peggio è stata Lil Jolie, che si è piazzata all'ultimo posto. Rudy Zerbi ha colto la palla al balzo per chiedere alla produzione del talent show di organizzare una sfida diretta per la cantante: intende metterla alla prova, perché secondo lui questo potrebbe servire a farle tirare fuori tutto ciò che tiene dentro e che a oggi non ha ancora esternato.

Anche Lucia ha dovuto affrontare un compito che le è stato richiesto dalla prof Celentano, che in questo caso non è stata per niente entusiasta del risultato finale e ha mosso delle critiche alla ballerina. Tra gli ospiti di questa settimana c'era il gruppo dei The Tenors.