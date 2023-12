La programmazione di Amici 23 subirà delle modifiche in occasione del periodo natalizio e ci saranno delle variazioni importanti nella fascia del daytime pomeridiano.

L'appuntamento con il talent show si fermerà nel daytime feriale per ben due settimane, osservando un periodo di stop dal 25 dicembre in poi e tornando in onda regolarmente a partire da lunedì 8 gennaio.

Cambio programmazione per il daytime di Amici 23 nel periodo natalizio

Le novità del palinsesto di Canale 5 per il periodo natalizio prevedono una rivoluzione in daytime con lo stop delle trasmissioni quotidiane che portano la firma di Maria De Filippi.

Uomini e donne e Amici 23 si fermeranno per due settimane in daytime: di conseguenza gli spettatori del talent show dovranno rinunciare anche alla possibilità di seguire le vicende quotidiane degli allievi che popolano la scuola più famosa d'Italia.

L'ultima puntata inedita del daytime sarà trasmessa venerdì 22 dicembre, dopodiché da lunedì 25 in poi inizierà il periodo di pausa.

Il daytime pomeridiano si ferma dal 25 dicembre al 7 gennaio

La trasmissione sarà ferma nella settimana che va dal 25 al 31 dicembre e in quella che va dal 1 al 7 gennaio 2024, tornando in onda regolarmente a partire da lunedì 8 gennaio 2024.

L'appuntamento, come sempre, è in programma dalle 16:10 alle 16:45 circa, subito dopo Uomini e Donne e prima dell'appuntamento con la soap opera spagnola La Promessa che durante il periodo delle feste natalizie prenderà il posto dei programmi di Maria De Filippi in daytime con la messa in onda di puntate speciali della durata di ben due ore.

Anche quest'anno l'appuntamento quotidiano con il daytime del talent show continua ad essere vincente dal punto di vista auditel, con una media che arriva a sfiorare la soglia dei due milioni di spettatori al giorno e picchi del 23% di share.

Gli esami della prof Alessandra Celentano conquistano il pubblico del talent

Tra le puntate maggiormente apprezzate e seguite dal pubblico del talent show di Maria De Filippi vi sono quelle dedicate agli esami che vengono svolti dalla prof Alessandra Celentano, sempre pronta a mettere alla prova i suoi allievi.

Il ballerino Nicholas è recentemente finito nelle grinfie della temutissima prof di danza classica, la quale ha dato i suoi voti su "definizione e tonicità muscolare", "collo del piede", "morbidezza e flessibilità della schiena".

Le prestazioni di Nicholas non hanno convinto affatto Alessandra Celentano che non si fatta problemi a bocciarlo con una serie di svariati "zero" in pagella per il ballerino. Infatti quest'ultimo ormai sembra essersi rassegnato all'avversione dell'insegnante nei suoi confronti.