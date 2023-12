"Sarò molto onesto, forse per la prima volta in vent’anni. Perché sarà l’ultima intervista. L’ultima di questo genere. Basta. Sono al mio giro di boa": firmato Nicolas Vaporidis, che nelle ultime ore ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair spiegando come con l'Isola dei Famosi vinta nel 2022 si sia definitivamente chiusa la sua esperienza nel mondo della televisione e del cinema.

Vaporidis: 'Il successo è subdolo'

"Non immaginavo sarebbe finita così. Ma anche gli esordi sono stati inaspettati. Notte prima degli esami è stato una bomba che ha fatto saltare per aria la mia vita.

A 24 anni soldi, donne, paparazzi sotto casa, feste, Giorgio Armani che ti saluta e ti chiama per nome, il telefono che squilla in continuazione - ha detto l'attore - La popolarità è subdola, una droga. E il mondo dell’intrattenimento è pericoloso: finché secondo alcuni – o il sistema – funzioni, vai avanti; dopodiché, next".

Perchè il mondo della televisione ha però 'scaricato' l'attore? Cosa gli è costato la carriera? Neanche lui, Nicolas, ha le idee chiare al riguardo: "Mi sono dannato a fare congetture. Non credo che mi abbiano spinto volutamente fuori: nessuna congiura contro di me. È la ruota che gira. Di certo ero legato a una certa filmografia che ha avuto fortuna in un determinato periodo, nonostante alcuni snob liquidassero il genere come teen movie.

È la filmografia che ha lanciato Riccardo Scamarcio, Silvio e Gabriele Muccino, Fausto Brizzi: i social non esistevano, eppure ci conoscevano persino i sassi".

E poi ancora: "Se i miei 20 anni hanno avuto l’accelerazione di un razzo di Elon Musk, i 30 sono stati un purgatorio, durante i quali ho capito due cose: niente sarebbe stato come l’avevo immaginato, tanto più sali tanto più è grosso il botto quando cadi".

Nel 2022 la chiamata da Ilary Blasi per partecipare all'Isola dei Famosi. Nicolas Vaporidis accetta con un solo scopo: "Ho partecipato per congedarmi dal sistema, arrivederci e grazie. Poi, ho chiesto un sacco di soldi e me li hanno dati. Fossi uscito prima non avrei preso niente, ho perso 14 chili e alla fine ce l'ho fatta".

La rottura con Giorgia Surina e la nuova relazione

Venendo alla vita privata, nel momenti "no" di Nicolas Vaporidis c'è sicuramente il matrimonio al capolinea con Giorgia Surina. Oggi, l'attore è felicemente fidanzato da due anni con una nuova compagna: "Non sono mai stato così rilassato dentro una relazione. Sono cambiato, ho cominciato a essere attratto da persone che prima nemmeno vedevo e ad apprezzare aspetti della vita di coppia che consideravo noiosi: la confidenza, la sicurezza, la tranquillità. Al tempo ero un irrequieto e mi accompagnavo a donne che alimentavano quell’irrequietezza".

La carriera di Vaporidis: dal grande cinema al silenzio

Nicolas Vaporidis nasce a Roma il 22 dicembre 1981.

Il successo arriva nel 2000 con i teen movie: Notte prima degli esami e Notte prima degli esami - oggi. Dopo recita in Come tu mi vuoi al fianco di Cristiana Capotondi e in Questa notte è ancora nostra. A seguire l'apparizione in Tutti i soldi del mondo con Ridley Scott che ha sostanzialmente chiuso la sua carriera nel mondo della tv prima appunto dell'Isola dei Famosi.

Nel 2019 l'attore si era già comunque reinventato professionalmente aprendo un ristorante a Roma. D'ora in poi non lo si vedrà più in televisione, a 42 anni per lui è dunque iniziata una nuova fase lontano dai riflettori.