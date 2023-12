Holden, Mida e Ayle sono stati protagonisti del daytime di Amici del 19 dicembre per il provvedimento disciplinare che la produzione ha preso come conseguenza delle loro risate a lezioni con le vocal coach. Rudy Zerbi, però, ha rimproverato il suo allievo anche perché ha usato Internet fuori dall'orario consentito, contravvenendo ad un'altra regola del programma. L'interprete di "Nuvola" è spesso al centro dell'attenzione per i suoi comportamenti oltre che per le canzoni che scrive e che il pubblico sta premiando portandole in alto in classifica.

Punizioni per tre titolari

La produzione di Amici ha punito tre allievi dopo che le vocal coach si sono lamentate del loro atteggiamento a lezione: Mida, Ayle e Holden sono i titolari che dall'inizio dell'anno scolastico hanno avuto comportamenti poco rispettosi durante il riscaldamento vocale che tutti fanno la mattina.

I tre ragazzi sono stati estromessi da questo tipo di lezione fino alla fine del loro percorso, una punizione che ai diretti interessati è parsa un po' esagerata.

Gli addetti ai lavori, però, hanno anche fatto presente che sia Ayle che Holden hanno usato Internet fuori dall'orario consentito, navigando sui siti o sui social network quando avrebbero dovuto usare l'iPad per studiare e approfondire le loro conoscenze.

L'incontro in sala con il docente

Rudy ha convocato Holden in sala prove e gli ha fatto un discorso che era un misto tra una ramanzina e un accorato appello.

L'insegnante di Amici ha ricordato al suo allievo i tanti provvedimenti che sono stati presi nei suoi confronti da quando è nella scuola, in primis quello per le mancate pulizie della casetta di qualche settimana fa.

Zerbi ha ribadito di credere nel talento di Joseph Carta ("Ti ho scelto e lo rifarei 500 volte") ma di non voler più sentire le lamentele dei vocal coach o dei membri della produzione per qualcosa che ha fatto.

"Tu devi avere rispetto delle regole e del lavoro altrui", ha detto il maestro al cantante che non ha avuto nulla da controbattere.

Anche Ayle è stato punito da Anna Pettinelli per gli stessi motivi, solo che lui in più non potrà partecipare alla gara inediti che si svolgerà davanti ai rappresentati delle radio.

La sfuriata per la cover di Natale

Tornando ad Holden, però, i fan di Amici sanno bene che meno di una settimana fa ha sbottato contro Rudy per un'assegnazione.

Quando ha scoperto che il brano di Natale che stava rivisitando con Petit e Lil Jolie sarebbe stato pubblicato sulle piattaforme digitali, infatti, il titolare della scuola si è tirato indietro in modo netto: "Non lo faccio, non sono abituato a lavorare così".

Zerbi ha cercato di convincere il suo allievo della grande opportunità che la produzione aveva dato a tutta la squadra, ma lui non ha voluto sentire ragioni ed è rimasto fermo sulla proprio posizione.