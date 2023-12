Guai in vista ne Il Paradiso delle Signore per Matilde, che non riesce a liberarsi di Tancredi e della sua gelosia ossessiva. Esasperata, nella puntata del 10 gennaio in onda su Rai 1 arriverà a chiamare lei stessa i carabinieri per farsi denunciare per adulterio, lasciando senza parole il marito.

Intanto Vito noterà il braccialetto che Matteo ha regalato a Maria e inizierà a sospettare qualcosa. Quello stesso monile, guarda caso, era sulla scrivania di Portelli.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Matilde mette Tancredi di fronte a una scelta

Tancredi ha ingaggiato un investigatore privato per far seguire Matilde e Vittorio. Sa che i due hanno una relazione e vuole aspettare il momento giusto per farla pagare molto cara a entrambi. Conti forse sta sottovalutando la situazione, ma questa volta non ha intenzione di rinunciare alla donna che ama. Lo ha fatto con Marta e anche con Tina. Ora basta, è giusto prendersi ciò che vuole e che desidera.

Matilde è stanca delle pressanti richieste di Tancredi, che sta facendo di tutto per riaverla a casa. Dalle moine, alle preghiere, fino alle minacce. Un comportamento contraddittorio che le conferma la sua decisione di lasciarlo, non credendo più a ciò che dice e che fa.

Matilde affronterà direttamente Tancredi. Lo farà chiamando lei stessa i carabinieri per farsi denunciare per adulterio e mettere il marito davanti a una scelta che cambierà per sempre le loro vite.

I sospetti di Vito su Matteo e Maria

Matteo ama Maria, questo è chiaro. Quando viene a sapere che Vito sta per acquistare la casa nella quale andrà ad abitare con lei, non può fare altro che sprofondare nella malinconia.

Le cose, però, potrebbero cambiare improvvisamente.

Vito noterà che il braccialetto che c'era sulla scrivania di Matteo è al polso di Maria. Non può non chiedere spiegazioni. Portelli deve anche sorbirsi la scenata di Maria, che lo accusa di aver fatto notare il gioiello a Vito di proposito.

Matilde sottovaluta la pericolosità di Tancredi

Affrontando direttamente Tancredi, Matilde si mette in una posizione chiara e pretende che anche lui faccia lo stesso. Sembra tuttavia che stia sottovalutando la pericolosità del marito, che è stato capace di far incendiare la fabbrica di famiglia e mentire per tanti anni. Sottovaluta anche la sua gelosia ossessiva, che si spinge talmente oltre da assumere un investigatore privato. Tancredi è un uomo con tante ombre nel suo passato e che potrebbe perdere la testa in qualsiasi momento. Chissà che Vittorio riesca a far aprire gli occhi a Matilde, consigliandole di agire con maggiore prudenza.