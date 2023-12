I ragazzi di Amici hanno passato il Natale in famiglia: la produzione ha deciso di concedere qualche giorno di riposo agli allievi che dallo scorso settembre stanno studiando canto e ballo nella scuola. Alcuni fan hanno avvistato Mew e Matthew a Milano, più precisamente all'interno di una gioielleria intenti a fare compere. Mida, invece, ha festeggiato il successo del suo inedito "Rossofuoco" cantandolo in discoteca con un gruppo di amici.

Il racconto dei curiosi sulla coppia

Visto che il 31 dicembre saranno impegnati a Genova sul palco di "Capodanno in musica", gli allievi di Amici hanno potuto trascorrere almeno il Natale con i familiari.

Dopo anni in cui le norme anti-Covid hanno impedito ai talenti della scuola di lasciare la casetta, nel 2023 la produzione ha deciso di concedere a tutto il cast un po' di riposo lontano dagli studi che li ospitano per tutta la durata del loro percorso nel programma.

Cantanti e ballerini non hanno condiviso sui social momenti delle loro vacanze (quasi sicuramente su espressa richiesta degli addetti ai lavori), ma chi li ha incontrati ha raccontato dove erano e soprattutto cosa facevano lontano dalle telecamere.

Mida, per esempio, la sera del 25 dicembre è stato beccato in una discoteca di Milano mentre intonava la sua hit "Rossofuoco" (che proprio oggi, mercoledì 27, è stata certificata disco d'oro) con un gruppo di amici cari; tra questi non c'era Gaia (la fidanzata del cantante) che sarà rientrata nella sua Napoli per le feste.

L'impegno su Canale 5 il 31 dicembre

Altri fan, invece, hanno avvistato altri due allievi di Amici a spasso per Milano. Mew e Matthew sono stati "paparazzati" da alcuni passanti mentre facevano acquisti in una gioielleria della città lombarda: i due, che si sono fidanzati in casetta quasi all'inizio dell'edizione, hanno deciso di passare le vacanze insieme oltre che con i loro parenti.

Degli altri titolari della scuola, invece, si sa poco o nulla: Lil Jolie, per esempio, è apparsa nella diretta social di una sua amica che è andata a prenderla in stazione quando è rientrata a casa per Natale.

Le "ferie" degli alunni del talent-show, però, non dovrebbero durare ancora per tanto: il 31 dicembre cantanti e ballerini del cast parteciperanno all'evento che sarà trasmesso su Canale 5 da Genova.

Federica Panicucci introdurrà al pubblico presente in piazza le esibizioni che i ragazzi hanno preparato per salutare il 2023 e accogliere il nuovo anno.

Gli amori nati nella scuola

Se di Mew e Matthew si sa con certezza che hanno passato le vacanze di Natale insieme, è sugli altri innamorati del cast di Amici che non si hanno notizie da giorni.

Petit e Marisol, ad esempio, non hanno condiviso nulla del loro rientro a casa con i follower, così come Mida e Gaia.

La scuola riaprirà ufficialmente i battenti domenica 7 gennaio con la 15^ puntata, mentre i daytime ripartiranno lunedì 8 dopo il consueto appuntamento con Uomini e donne.