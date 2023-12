Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara vedono Zuleyha scoprire il segreto di Demir che è rimasto sepolto nel suo passato. Quando era ragazzo promise a Hulya, la sorella di Hakan, di sposarla. Peccato che la abbandonò poco prima delle nozze distruggendole la vita.

Zuleyha, davanti a questa amara verità, deciderà di non concedere il perdono a Demir, annunciando a tutta la città l'intenzione di divorziare da lui. Con lei ci sarà Mehmet Kara e in momento di apparente tranquillità la piccola Leyla precipiterà dal terrazzo.

Un grido squarcerà il cielo: sarà quello di Zuleyha, terrorizzata dalla possibilità di perdere per sempre sua figlia.

Anticipazioni di Terra amara: Zuleyha trema per l'incidente di sua figlia Leyla

La quarta stagione di Terra Amara non regalerà gioie alla protagonista Zuleyha, alle prese con le ricerche di Demir e con la scoperta di verità scottanti sul suo conto. Al suo fianco ci sarà Mehmet Kara - alias Hakan, pericoloso criminale ricercato dalla polizia - che dovrà tener nascosta la sua identità, della quale verrà a conoscenza solo Fekeli.

Uno dei nuovi protagonisti della soap, Abdulkadir, sarà furioso con Hakan perché si è innamorato di Zuleyha. Se ci sono sentimenti di mezzo è inutile portare avanti la vendetta contro la famiglia Yaman. Kara non darà retta al socio e starà accanto a Zuleyha. In un assolato pomeriggio Fikret si recherà alla villa per andare a prendere sua zia, con l'obiettivo di farla allontanare il prima possibile.

Mentre Zuleyha sarà impegnata a parlare con Fikret, Fadik si distrarrà un attimo, tempo sufficiente perché la piccola Leyla precipiti dal terrazzo. La bimba verrà portata immediatamente il ospedale.

Zuleyha piange senza consolazione

I medici del pronto soccorso si occuperanno immediatamente di Leyla. Mentre Zuleyha piangerà ininterrottamente, Fadik si incolperà per quello che è successo.

Fikret proverà a consolare Zuleyha suscitando la gelosia di Betul.

Fadik si dispererà anche per la possibilità che Zuleyha la licenzi, vista la grave disattenzione. Per fortuna i dottori daranno buone notizie: la piccola Leyla non è in pericolo di vita, l'erba ha attutito il colpo. Zuleyha tornerà a casa con sua figlia e Fikret piangendo, ma questa volta di gioia.

C'è però un'altra questione rimasta in sospeso, ciò che ha fatto Demir a Hulya. Zuleyha non cambierà idea e contatterà il suo avvocato, pregandolo di avviare le pratiche per il divorzio e facendo poi una dichiarazione pubblica a tutta Çukurova.

Zuleyha, ingannata ancora una volta, non perdona

Anche se Demir è sparito, Zuleyha non vorrà avere a che fare con lui in nessun caso. Troppe volte l'ha perdonato, cedendo alle sue lusinghe. Dopo aver scoperto ciò che è stato capace di fare a Hulya, non avrà pietà e non tornerà indietro. Un gesto che il pubblico turco ha preso in maniera contrastante nel momento in cui sono andate in onda le puntate in questione: c'è chi si è schierato dalla parte di Altun, che ha scelto finalmente di ribellarsi a suo marito.

C'è anche chi ha condannato il suo gesto, giudicato esagerato rispetto a un errore di gioventù commesso da Demir e che non può considerarsi diretta causa del tentativo di togliesi la vita di Hulya, seppur sbagliato.