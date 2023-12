Il daytime di Amici che è stato trasmesso in tv il 22 dicembre ha lasciato il pubblico con un grande punto di domanda: perché Ayle e Holden non hanno partecipato alla festa che c'è stata in casetta per chiudere la prima parte dell'anno scolastico? I due cantanti non erano a tavola con il resto della classe né quando hanno mangiato né quando hanno letto i bigliettini di auguri che si sono scritti per augurarsi buone feste.

Il dettaglio notato dal pubblico

Venerdì 22 dicembre si è conclusa la messa in onda delle puntate pomeridiane di Amici per il 2023: la programmazione del talent-show riprenderà domenica 7 gennaio con il 15° speciale e da lunedì 8 con i nuovi daytime.

Dunque i telespettatori hanno assistito ai festeggiamenti che quasi tutti i ragazzi hanno fatto in casetta nell'attesa che arrivino il Natale e il Capodanno.

Cantanti e ballerini si sono ritrovati attorno al tavolo per mangiare ma anche per scambiarsi dolci parole nel rispetto dei legami che si sono creati in questi mesi di convivenza.

Molti fan, però, si sono subito accorti che a questo party non si sono visti due protagonisti assoluti di quest'edizione: Ayle e Holden non erano in casetta quando tutti i titolari della scuola si sono riuniti per le feste.

I commenti di chi guarda da casa

"Ma Ayle e Holden dove sono?", "Vergognoso che non li calcoli nessuno", "Ma perché mancano loro due?", "Che cattiveria non farli partecipare a questi momenti, li state trattando a pesci in faccia", "Holden è tornato a casa sua?", "Che fine hanno fatto?", questi sono alcuni dei commenti che i fan di Amici hanno lasciato sotto ai post X e Instagram dedicati ai festeggiamenti in casetta senza i due cantanti.

Salvo colpi di scena sia Ayle che Holden dovrebbero essere ancora nella classe, anche perché le lezioni sono sospese per qualche settimana ed è improbabile che i professori prendano decisioni importanti quando il programma è in vacanza.

Maggiori informazioni su quest'insolita assenza potrebbero arrivare dalla registrazione del primo speciale del 2024, in onda il 7 gennaio ma che sarà realizzato con qualche giorno d'anticipo (la data delle prossime riprese non è ancora stata svelata).

Il rimprovero di Rudy Zerbi

Sempre nel corso del daytime di Amici che è andato in onda oggi, i fan hanno assistito al nuovo rimprovero di Rudy a Holden nella scuola.

Il professore ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare nei confronti dell'allievo che secondo lui non rispetterebbe le regole del programma, cambiando spesso idea e rovinando il lavoro dei vocal coach. Il diretto interessato ha spiegato il perché dei suoi comportamenti e poi ha lasciato l'aula visibilmente nervoso.