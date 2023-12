Parte dell'ultima puntata di Amici del 2023 è stata dedicata alla strigliata che Rudy ha fatto a Holden nella scuola. Il professore ha protestato per le continue lamentele del suo allievo, ma anche per i ripensamenti che avrebbe sui brani che lui stesso ha scelto di preparare per il primo speciale del nuovo anno. Il titolare ha ribattuto punto su punto al suo insegnante e ha accattato l'ennesimo provvedimento: visto che non rispetta le regole e le tempistiche che programma, dovrà assistere senza partecipare alle lezioni dei migliori allievi della scuola secondo i vocal coach, ovvero Mew e Petit.

Il faccia a faccia prima di Natale

Nonostante Holden continui a vincere le gare inediti e cover, ad Amici c'è chi non approva il suo comportamento.

Il daytime andato in onda il 22 dicembre ha mostrato al pubblico il duro confronto che il cantante ha avuto con Rudy in questi giorni, ovvero quando tutti i ragazzi hanno dovuto scegliere quali brani preparare per la prima puntata del 2024 (in onda il 7 gennaio, ma registrata con almeno 48 ore d'anticipo).

"Questi brani li hai scelti tu e ora dici che non vanno più bene. Queste cose succedono solo con te", ha sbottato Zerbi in aula.

Il titolare della classe ha provato a spiegare che non avendo più Internet (per via di un provvedimento disciplinare che ha preso anche Ayle) non ha potuto analizzare i testi delle canzoni in questione, ma il suo tutor non ha voluto sentire scuse.

"Sei in una scuola, porta rispetto come fanno gli altri", ha aggiunto il professore prima di comunicare al giovane la punizione che ha pensato per lui.

Il parere del pubblico a casa

Zerbi ha deciso che Holden dovrà assistere alle lezioni che Mew e Petit (indicati dai vocal coach come i migliori allievi di questa prima parte dell'anno scolastico) senza potervi partecipare attivamente: l'obiettivo sarebbe quello di dimostrare al ragazzo come dovrebbe comportarsi, quindi seguendo l'esempio dei compagni di classe.

Un parere che alcuni fan di Amici hanno espresso quasi all'unisono sui social network è quello che il cantante sarebbe "protetto", nel senso che se altri si fossero comportati come lui sarebbero stati mandati via.

Di fronte all'ennesimo provvedimento disciplinare che Rudy ha dato a Holden, qualcuno ha commentato su X: "Lui è super raccomandato.

Un altro Zerbi l'avrebbe già cacciato mentre lui viene tollerato".

Le punizioni durante l'anno

Non è la prima volta che Holden viene punito da Zerbi da quando è nella classe di Amici.

In questi primi tre mesi e mezzo di lezioni ha fatto arrabbiare il suo insegnante per non aver rispettato i turni delle pulizie in casetta (gli è stata sospesa la maglia da titolare per una settimana), dimenticare spesso i testi delle cover e non consegnare i lavori in tempo.

Quando ha scoperto che il brano di Natale che stava preparando con Petit e Lil Jolie sarebbe stato pubblicato sulle piattaforme digitali, Holden ha sbottato e ha preteso di non partecipare all'esibizione perché il lavoro che stava facendo non era finito.