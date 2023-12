Nelle prossime puntate di Terra amara in programma il 24 e il 30 dicembre in prima visione tv (dal 25 al 29 la soap si prende una pausa per le festività e non va in onda), Cumali rapirà Adnan su ordine di Umit, decisa ad estorcere qualche informazione su Demir alla compagna Zuleyha.

Fikret e Betul, invece, si avvicineranno notevolmente grazie a Kerem Ali.

Anticipazioni Terra amara: Cumali rapisce Adnan

La storyline prenderà avvio dalle dimissioni dall'ospedale di Uzum, con Demir che risulterà ancora disperso dopo l'attacco avvenuto alla tenuta Yaman da parte di alcuni banditi.

Umit a questo punto chiederà a Cumali di rapire Adnan, spinta dal desiderio di estorcere informazioni a Zuleyha su dove si trovi Demir. Le due antagoniste avranno così modo di incontrarsi per fare uno scambio, la rivelazione su dove si trovi Demir in cambio della liberazione del piccolo, ma ne seguirà una colluttazione in cui Zuleyha colpirà a morte la dottoressa.

Sarà la stessa protagonista della soap a confidare a Fekeli e Fikret di aver sparato a Umit. I tre a questo punto si recheranno sul luogo della tragedia dove non troveranno però più il corpo della vittima. I tre crederanno che la direttrice dell'ospedale sia ancora viva ma sarà in questo momento che il pubblico scoprirà invece che il cadavere di Umit, così come l'arma del delitto, è stato trafugato da Hakan e Abdulkadir per un loro tornaconto personale di cui i telespettatori si renderanno meglio conto in seguito.

Sermin e Betul continueranno invece a tramare alle spalle di Zuleyha, che grazie ai suggerimenti di Fekeli riuscirà ad imporsi come matrona della tenuta Yaman. I pericoli per lei non sono però finiti, Hakan infatti le ha messo gli occhi addosso.

Betul e Fikret diventano sempre più complici

Fikret apparirà mortificato e triste per la morte di Umit - il cui corpo verrà rinvenuto in un burrone insieme alla propria aiuto, cosa che farà credere alle forze dell'ordine che si sia trattato di un incidente - tanto da organizzarne il funerale.

Nel frattempo a Cukurova si spargerà la voce di una relazione tra il fratellastro di Demir e Zuleyha. Pettegolezzi che giungeranno alle orecchie di Lutfiye che insieme con Fekeli deciderà però di metterle a tacere.

Zuleyha, nel frattempo, scoprirà che Cumali è stato tratto in prigione per il rapimento di Adnan. La donna apprenderà inoltre che l'uomo non è il padre biologico di Uzum ma un malintenzionato che voleva accaparrarsi un posto alla tenuta.

Fikret, invece, porterà un dono a Betul per ringraziarla di aver salvato la vita a Kerem Ali. I due giovani trascorreranno tutto il giorno insieme diventando sempre più complici, con Betul comunque sempre concentrata a diventare il nuovo capo dell'Adnan Yaman Holding.

Il giorno dopo, l'avvocatessa si recherà in officina per un problema alla sua autovettura. Sarà in questo frangente che la figlia di Sermin farà la conoscenza di Abdulkadir.

Betul e Fikret avranno il lieto fine?

Betul è tra le assolute protagoniste della quarta stagione di Terra Amara, iniziata da pochi giorni su Canale 5. L'avvocatessa è arrivata a Cukurova con intenzioni bellicose nei confronti della famiglia Yaman, rea di averla estromessa dall'eredità del nonno.

Per questo motivo, la donna non ha esitato a mettere i bastoni tra le ruote a Zuleyha e Demir.

Dando uno sguardo alle trame future si apprende che Betul metterà gli occhi addosso a Fikret. L'avvocatessa vuole di fatto impossessarsi dell'ingente eredità del nipote di Fekeli, per questo maturerà l'intenzione di sposarlo.

Un piano il suo che non avrà però il risultato sperato dato che Fikret lascerà la donna poco prima delle nozze accusandola di essere una truffatrice.