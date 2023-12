La notizia che Salvador è morto scuoterà gli animi di Lope e di tutta la servitù de La Promessa nelle puntate in onda dal 27 al 29 dicembre. Intanto la gravidanza di Pia procederà non senza qualche intoppo: la donna sarà stressata per via del matrimonio con Gregorio. Quest'ultimo, infatti, pretenderà di andare a vivere in un'altra casa insieme alla moglie, incontrando il disappunto della donna.

Elisa continuerà a stuzzicare donna Cruz, ma così facendo rischia di provocare l'ira della marchesa. Intanto Lorenzo fingerà di approvare il piano di Cruz, che vuole far fuori Elisa, e allo stesso tempo non esiterà a passare alla baronessa delle informazioni preziose.

Nel frattempo su Canale 5 nei giorni 25 e 26 dicembre la soap opera spagnola non sarà in onda.

Lorenzo propone un prestito ad Alonso e Catalina

Gregorio vorrà lasciare la tenuta per andare a vivere insieme e Pia in una casa tutta loro, ma la governante non sarà d'accordo, in quanto rimanendo alla Promessa potrebbero dormire in stanze separate. Questa vicenda non farà altro che stressare Pia, la quale sarà in cerca di un modo per portare avanti la sua gravidanza senza troppi pensieri.

Cruz e il capitano Lorenzo escogiteranno un piano per far fuori Elisa, in modo da impedire che possa appropriarsi dell'eredità del barone. Intanto la presenza della baronessa non farà altro che mettere in imbarazzo la marchesa, soprattutto quando le racconterà delle notti di passione trascorse con suo marito.

Nel frattempo Lorenzo verrà a sapere che i De Lujan hanno avuto non poche difficoltà a vendere il palazzo di Cadice, per questo proporrà un prestito a don Alonso e Catalina: dopo un'attenta riflessione e dopo averne parlato con la moglie, alla fine verrà accettato il denaro offerto dall'uomo. Poco dopo i due coniugi si scontreranno perché Alonso preferirebbe che sia Catalina a prendere in mano le redini dell'attività economica della famiglia, mentre Cruz vorrebbe che lo facesse Manuel.

Intanto dal fronte di guerra continuano a non pervenire notizie del giovane Salvador, partito ormai da diverso tempo.

Cruz pretende che Jana torni a lavorare

La salute di Jana non sembrerà accennare a migliorare, ma la ragazza rifiuterà di farsi controllare da un dottore. Pia e Maria la lasceranno a riposare, convincendola a stare lontana dal lavoro.

L'amore tra il giovane Curro e Martina non passerà inosservato agli occhi di Petra, la quale correrà subito a riferirlo a donna Cruz. Arrabbiata per quanto appreso, la marchesa chiederà a Gregorio di far tornare al lavoro Jana, altrimenti la licenzierà. Il maggiordomo cercherà di spiegarle che la domestica non sta bene, ma non riuscirà a placare l'animo infervorato di Cruz. A questo punto Teresa, Pia, Lope, Mauro e Maria faranno del loro meglio per alleggerire il lavoro a Jana.

Martina rinchiude Simona e Candela nell'ufficio di Pia

Nel frattempo Martina chiuderà Simona e Candela nell'ufficio di Pia, in modo che le due donne siano costrette a parlare e a chiarirsi. Peccato che il piano non andrà come sperato da Martina, poiché le due cuoche litigheranno ancora di più.

Quando Petra lo verrà a sapere non potrà riferirlo a nessuno in quanto Martina la ricatterà, costringendola a tenere la bocca chiusa sulla vicenda.

Manuel sarà riluttante a partire per Siviglia con Jimena, inoltre verrà a sapere che Jana è stata maltrattata dai duchi e questa notizia lo farà arrabbiare. Jimena andrà a chiedere scusa a Jana, mentre Manuel vorrà continuare ad avere una relazione con l'inserviente, incontrando la sua opposizione.

Curro sospetta di non essere il figlio di Eugenio

Curro inizierà a sospettare di non essere figlio nemmeno di Eugenia, per questo chiederà spiegazioni a Lorenzo. Quest'ultimo non nasconderà le proprie perplessità circa la gravidanza della moglie. Intanto, dopo aver ottenuto il permesso, Curro andrà a far visita alla madre, da solo.

Elisa provocherà Cruz, portando la marchesa all'esasperazione. Sarà così che la moglie di Don Alonso deciderà di avvelenarla. In tutto questo Lorenzo farà il doppiogiochista: mentre fingerà di seguire il piano di Cruz, informerà Elisa dei dettagli riguardanti la cognata.

Intanto Romulo informerà Mauro di voler lasciare la tenuta, infine Lope verrà a sapere della morte di Salvador e non saprà come informare Maria: sarà Jana ad accollarsi questo duro compito.

Un punto sul destino di Salvador

Il giovane Salvador, che da tempo è partito per la guerra, verrà creduto morto e questa notizia devasterà Maria. Quest'ultima, infatti, sognava di convolare a nozze con il suo amato.

Non passerà molto tempo che alla tenuta arriverà però proprio Salvador con una benda su un occhio.

Quando la sua fidanzata lo rivedrà vivo e vegeto, perderà i sensi dall'emozione. In realtà, oltre alle ferite sul piano fisico, il giovane presenterà dei traumi psichici e delle trasformazioni importanti che saranno al centro delle successive puntate della soap opera.