Nelle puntate di Beautiful in programma dal 2 al 6 gennaio Thomas e Steffy Forrester faranno pressione su Ridge [VIDEO] e Taylor Hayes affinché tornino a essere una coppia. Vorranno "fare fuori" Brooke che invece, all'oscuro di tutto, organizzerà una sorpresa per suo marito con l'aiuto di Hope.

Anticipazioni Beautiful: Thomas cerca di convincere Ridge ad abbandonare Brooke

Zende e Paris si allontaneranno quando sentiranno padre e figlio Forrester confrontarsi su Brooke. Thomas cercherà di convincere Ridge ad abbandonare sua moglie per tornare tra le braccia di Taylor.

Lo stilista, dopo aver sentito il parere del figlio, lo pregherà di non mettere più becco nei suoi fatti personali. Nonostante questo Ridge sembrerà profondamente colpito quando Thomas affermerà che il suo amore per Taylor è diverso da quello che prova per Brooke. Allo stesso tempo quest'ultima avrà intenzione di organizzare una notte romantica con Ridge grazie alla complicità di Hope. La ragazza si schiererà dalla parte della madre aiutandola a preparare una sorpresa per lo stilista.

Ridge e Taylor si confrontano

Steffy convincerà Thomas a fare in modo che Ridge raggiunga la sua famiglia, all'oscuro che Brooke stia organizzando una piacevole sorpresa per lui. Lo stilista si recherà alla casa sulla scogliera dove si divertirà in compagnia dei figli e dell'ex moglie.

Steffy e Thomas approfitteranno del clima gioioso per far confessare a Ridge e Taylor i sentimenti che provano l'uno per l'altra.

Sheila ripenserà all'abbraccio che ha dato a suo nipote Hayes, ma Deacon le ricorderà che, vista la situazione, non rivedrà più la sua famiglia suggerendole di dimenticarsi di suo nipote. Inoltre le spiegherà che è molto difficile cercare di tenerla al riparo da tutti.

Avvertimenti che però sembreranno non scalfire la corazza di Sheila.

Ridge e Taylor, invece, avranno un confronto sulle loro aspettative future e sulle possibili conseguenze. Steffy li esorterà a superarle insieme. Hope chiederà a Brooke di spiegarle cos'è successo quando Ridge l'ha vista tra le braccia di Bill.

Il ritorno di fiamma tra Ridge e Taylor

Ridge ufficialmente è ancora sposato con Brooke, ma perché i figli di lui sperano che possa presto tornare con la loro madre Taylor? Tutto ciò è partito da quando Ridge e Taylor hanno dimostrato di provare ancora un interesse reciproco, che è tornato a palesarsi nel corso di un viaggio a Monte Carlo dove si sono scambiati un bacio. Ridge ha dichiarato all'ex moglie di amarla ancora per la gioia dei suoi due figli. Per questo motivo non si esclude che i due personaggi possano ufficializzare il loro ritorno di fiamma nelle prossime puntate.