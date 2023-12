Nelle puntate di Un posto al sole in programma da lunedì 1 a venerdì 5 gennaio 2024 Ida sembrerà disposta a tutto pur di tornare a Napoli, dopo che Roberto e Marina l'hanno portata in Polonia con l'inganno per poi pagare la sua famiglia per tenerla bloccata lì.

Antonio, invece, farà soffrire la madre Viola. Scoprirà della sua storia d'amore con Damiano, per questo si mostrerà con lei freddo e distaccato.

Anticipazioni Un posto al sole: Viola scopre che Antonio è a conoscenza della sua storia con Damiano

Guido dovrà vedersela con i nuovi litigi tra casa Altieri e Cerruti.

Inoltre ci sarà una novità in arrivo per Sasà, Samuel e Speranza. Quest'ultima, infatti, dovrà fronteggiare una dolorosa verità.

Raffaele sarà sempre più in pena per i problemi nati tra la figlia ed Eugenio in quanto a farne le spese sarà il piccolo Antonio. Viola farà una scoperta sconvolgente: Antonio era già a conoscenza della sua storia con Damiano. Per questo motivo avrà intenzione di parlargli in compagnia di Eugenio.

La storia tra Samuel e Micaela, invece, diventerà sempre più seria, mentre Speranza prenderà una decisione senza ascoltare il parere del padre. La nipote di Mariella si abbandonerà fiduciosa a una nuova fase della sua vita.

Ida pronta a tutto pur di tornare a Napoli

Clara sarà indecisa se far vedere o meno suo figlio Federico ad Alberto.

La ragazza temerà che l'ex non le faccia più vedere il bambino. Viola e Antonio avranno dei grossi problemi di comunicazione. Il comportamento scostante del bambino farà soffrire molto la madre. Diego, invece, cercherà di mettersi in contatto con Ida. Il ragazzo sarà all'oscuro del fatto che sia prigioniera dei suoi familiari in Polonia.

La ragazza sarà disposta a tutto pur di scappare dalla sua città nativa e tornare in Italia. Un'impresa che si rivelerà più ardua del previsto.

Clara, intanto, prenderà una decisione definitiva su Alberto e Federico, mentre Michele scoprirà che un fan di Micaela in radio è una sua vecchia conoscenza.

Antonio rischia di ostacolare il futuro di Damiano e Viola: ipotesi Upas

La storia d'amore tra Damiano e Viola è l'assoluta protagonista delle puntate attuali della soap. La figlia di Raffaele si è separata da Eugenio per iniziare una nuova vita accanto al poliziotto, una relazione che non è ben vista sia dall'ex marito che dal figlio.

Proprio Antonio potrebbe organizzare un piano per rovinare la felicità della madre con il nuovo fidanzato. Il bambino infatti non accetterà la fine del matrimonio tra i suoi genitori, e per questo potrebbe mostrarsi freddo e innescare nella madre un senso di colpa, in maniera tale da portarla ad allontanarsi da Damiano.