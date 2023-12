Gli spoiler degli episodi di Beautiful in onda dal 18 al 23 dicembre annunciano che Liam e Thomas litigheranno quando il primo accuserà il secondo di essere ancora ossessionato da Hope. La loro discussione verterà pure su Douglas che, secondo Spencer, dovrebbe stare con la madre. Intanto Sheila approfitterà della distrazione di Finnegan e si introdurrà in casa sua per abbracciare suo nipote Hayes.

Sheila determinata a vedere sia Finnegan che il nipote

A Villa Forrester andranno avanti i festeggiamenti per il ritorno di Finnegan e in questa circostanza Hope si accorgerà subito dell'affinità esistente tra Ridge e Taylor.

Intanto Liam e Brooke saranno amareggiati per essere stati esclusi dalla festa dei Forrester. Il piccolo Douglas invece sarà contento di essere rimasto con suo padre ed esprimerà riconoscenza a sua madre per averlo fatto dormire dal nonno. La giovane Logan non se l'è sentita di negare la richiesta del piccolo, ma è davanti a Liam, che sfogherà tutta la sua delusione per la situazione venutasi a creare.

Nel frattempo Brooke sarà molto preoccupata per quello che è successo a lei e sua figlia e sarà ormai certa del fatto che Taylor e Steffy hanno ordito contro di lei un piano per emarginarla dalla famiglia Forrester. La donna esternerà i propri pensieri anche a Donna e Katie.

In tutto questo Li si recherà a far visita a Finnegan, mentre Sheila non ascolterà i consigli di Deacon e sarà determinata nel vedere sia il figlio che il nipote.

Katie e Donna chiedono a Brooke di placare la sua ira

Le sorelle Logan concorderanno sul fatto che Douglas debba rimanere con Hope, ma Katie e Donna suggeriranno a Brooke di placarsi. Successivamente però la signora Forrester si infurierà quando entrerà nell'ufficio del marito e vedrà Taylor seduta nella sua scrivania. Tra le due donne ci sarà un confronto durissimo, nel corso del quale Brooke incolperà la rivale di volerla far separare dal marito.

Hayes però respingerà ogni addebito e le risponderà di volere solo il bene di Thomas.

Nel frattempo Sheila apparirà all'abitazione di Steffy e appena Finnegan si distrarrà, entrerà e abbraccerà il nipotino. In seguito, quando tornerà da Deacon, Sheila gli esternerà la sua ira per non poter avere un rapporto con il figlio.

In tutto questo Liam andrà da Thomas con l'intenzione di riprendersi Douglas.

Il giovane Forrester accuserà Spencer di volerlo mettere contro il bambino. I due uomini finiranno per parlare di Hope e della fissazione che Thomas non avrebbe ancora perso verso di lei.

Il punto su Douglas: il bimbo è sempre più conteso da Hope e Thomas

Il piccolo Douglas è da tempo al centro di diversi confronti accesi, essendo conteso sia dalla madre Hope che dal padre Thomas. In particolare il giovane Forrester recentemente ne ha chiesto la custodia esclusiva. Questo ha determinato uno scontro anche tra Brooke e Taylor che hanno finito con l'appoggiare i rispettivi figli.

Gli ultimi episodi hanno evidenziato come Thomas sia riuscito nell'intento almeno di convincere la giovane Logan nel far dormire il bambino presso la villa del nonno.